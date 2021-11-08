Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 3. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak?

ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 2. bölümün ardından 3. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal ve Efe'nin katil hakkında konuştukları tanıtımda Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getiriyor. Nezih'in Çıngıraklı'ya gelişi heyecanla beklenirken kızı Bahar'ın, Kartal'ın hayatını nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük merak yaratıyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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