Üç Fidan Buca'da sembolik katılımla anıldı

Türkiye'deki gençlik hareketinin en önemli önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamının 48'inci yılında koronavirüs salgını nedeniyle sembolik katılımla anıldı.

Deniz'ler için, Buca Üç Fidan Anıtı'nda idam saati olan 05.30'da saygı duruşunda durularak anıta karanfil bırakıldı. Törende tam bağımsızlık mücadelesinin süreceğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Denizlerin mirasının 48 yıldır yaşadığını ifade ederek, "Bazı fidanlar büyümeden meyve verir" dedi.

Türkiye'de "68 kuşağı" olarak bilinen bağımsızlık hareketininönderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Buca'da unutulmadı.

"Tam bağımsız Türkiye" sloganıyla başlattıkları gençlik hareketiyle ülke siyasi tarihine damga vuran Üç Fidan, 6 Mayıs 1972'de idam edilişinin 48'inci yılında, aynı saatte Buca Üç Fidan Anıtı önünde anıldı.

SEMBOLİK KATILIMLA ANMA TÖRENİ

Anıtın açıldığı günden beri her yıl aynı yerde, aynı saatte yoğun katılımla gerçekleştirilen anma programı, bu sene koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniylekortej olmadan,sembolik katılımla gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen anma programına Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, Buca Belediyesi eski Başkanı Ercan Tatı ile demokratik kitle örgütlerinden temsilciler katıldı.

Program kapsamında idamların gerçekleştiği 6 Mayıs sabahı saat 05.30'da saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından, Üç Fidan Anıtı'na kırmızı karanfil bırakıldı.

TEK SUÇLARI 'YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' DEMEK

Bu yıl katılım az olsa da anan yüreklerin koca bir deniz kadar olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Bundan tam 48 yıl önce emperyalizme, baskıya ve sömürüye 'dur' diyen genç yürekler acımasızca susturuldu. Hiçbir demokratik ülkeye yakışmayacak bir cunta zihniyeti, tek suçları 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye' demek olan üç genci Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i bu hayattan kopardı. Bahar sevincini gölgeleyen bu idamlar, toplumsal belleğimizde yaratılan bir travma olmasının yanı sıra siyasi, hukuki ve tarihsel olarak da bir dönüm noktası olmaya devam ediyor" diye konuştu.

BAZI FİDANLAR BÜYÜMEDEN MEYVE VERİR

Kılıç, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkılması gerektiğini daha o dönemlerde anlayan ve anlatan bu aydın gençler, bugün haklılığını hala koruyor. Bazı fidanlar büyümeden meyve verir. Denizler de öyle oldu.48 yıldır bu ülkede yeni Denizler, Yusuflar, Hüseyinler yetişti.Kalbi daha güzel bir dünya, tam bağımsız Türkiye için atanlar hep oldu, olacak da.Çünkü üç fidan karanlık eller onları koparsa da bizlere eşsiz bir mücadele mirası bıraktı.Onları darağacına yollayanları da toplum vicdanı nezdinde affetmeyeceğiz.Denizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini koruyarak bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde bayrak olmaya edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler