Tuzla'da ormanlık alanlar havadan ve karadan gözetim altında
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Tuzla'da ormanlık alanlar havadan ve karadan gözetim altında

Tuzla'da ormanlık alanlar havadan ve karadan gözetim altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İTürkiye'nin birçok ilinde yaşanan yangın felaketlerinin ardından Tuzla'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri 24 saat denetimlerini hem havadan hem de karadan sürdürüyor.

İTürkiye'nin birçok ilinde yaşanan yangın felaketlerinin ardından Tuzla'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri 24 saat denetimlerini hem havadan hem de karadan sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarının ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, 24 saat boyunca denetimlerini sürdürüyor. İstanbul'un en büyük ormanlık alanlarına sahip ilçelerinden olan Tuzla'da, tüm ormanlık alanlar, 24 saat boyunca karadan denetleniyor. Ekipler aynı zamanda drone görüntüleri ile havadan kontrol sağlayarak olası yangın ihtimaline karşı tedbirleri sıkı tutuyor. Ayrıca ormanlık alanların girişlerine, "Ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır" yazılı bilgilendirme afişleri de asıldı.

,"7 GÜN 24 SAAT ORMANLIK ALANLARDA DOLAŞIYORUZ"

Tuzla'da yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Memuru Bilal Topal, "Valiliğimizin aldığı kararlar doğrultusunda ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Biz de bu sebepten dolayı Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte orman alanların giriş ve çıkışların kapattık. 7 gün 24 saat ormanlık alanlarda dolaşıyoruz. Gerekli tedbirleri aldık" dedi.

(Beyza Cömert/İHA)

Tuzla'da ormanlık alanlar havadan ve karadan gözetim altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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