Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e tampon temasında bulundu.
SEFERLER KISA SÜREDE BAŞLAYACAK
Büyük bir kazanın önüne geçildiği olayda, aksayan seferlerin kısa sürede başlayacağı bildirildi.
İşte olay yerinden ilk görüntüler:
Kaynak: Demirören Haber Ajansı