Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
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Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.

Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e tampon temasında bulundu.

Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi

SEFERLER KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Büyük bir kazanın önüne geçildiği olayda, aksayan seferlerin kısa sürede başlayacağı bildirildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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