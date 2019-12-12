: TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi - Netaş Üst Yöneticisi Altay - Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün

12.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:33

Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay, "Türkiye'de 4G teknolojisini sıfırdan yaratan bir şirketiz. Netaş'taki Ar-Ge grubumuzda yarattığımız değerle ZTE'nin 5G'yi birleştirdiğimiz zaman Türkiye'de 5G'de doğru şekilde yaratılmasını sağlayacak firma biziz." dedi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından bu yıl "Değişimden Değer Yaratmak" ana temasıyla sekizincisi düzenlenen "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi" kapsamında düzenlenen panelde CEO'lar, son 10 yılda yaşanan değişimleri masaya yatırdı.

Altay, dünyanın son 10 yılda çok büyük bir değişim yaşadığına işaret ederek, yaşanan dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akıllı telefonun hayata girdiği yıllarda yaşananları anımsatan Altay, geliştirilen uygulamaların, kişilerin günlük hayatlarına etkilerinden bahsetti.

Altay, akıllı telefon ve üzerinden geliştirilen uygulamalarla milyar dolarlık ekonomiler oluştuğuna dikkati çekerek, yazılımın değerinin dünyada çok anlaşıldığını ve yazılımdan değer yaratıldığını söyledi.

Dünyada artık dengelerin de değiştiği değerlendirmesinde bulunan Altay, Doğu-Batı ekonomileri dengesinin değiştiğini aktardı.

"2008'de akıllı telefonun getirdiği ivme 6 milyon aplikasyonla bitti"

Altay, Netaş bünyesinde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen proje ve ürünler hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Biz dijital dönüşümün mimarıyız. Ben teknolojiyi çok yakından takip ediyorum ve bunu da Start-Up'lar üzerinden yapmayı doğru buluyorum. Geleceği okumak adına Start-Up'ları inceliyorum. 2009-2020 arasında startuplar kolay bir yapı içinde inovasyonla, kolay bir şeyi paraya çevirerek zıplama yaptılar ama o devir bitti. 2008 yılında akıllı telefonun getirdiği ivme 6 milyon aplikasyonla bitti. Şimdi gördüğümüz startuplar daha dip teknolojilere inmeye başladılar, çoğu da sürdürülebilirlik üzerine çalışıyor.

Sürdürülebilirlik dünyanın çok büyük problemi. Dünya nüfusu bugün 7,5 milyara çıktı ve bu nüfusun yüzde 11'i açlık sınırının altında. Önümüzdeki 10-15 sene içinde 2,5 milyar daha nüfus artacak. Bu artışla eğer aynı şekilde yaşarsa dünya, bu sefer açlık sınırın altında 3,5 milyar insan olacak. Bu startupların sürdürülebilirlik üzerine yaptığı çalışmaları, gıda, sağlık ve yaşam biçimi olarak 3 alana toparlamalarına neden oldu."

Son 10 senede yaşanan değişimin yaşam biçimi başta olmak üzere ciddi değişimler yarattığına dikkati çeken Altay, gelecekte bütün standart işlerin kaybolacağını dile getirdi.

Altay, dünyada gelecek 10 yılda yapılacak çok iş olduğunu belirterek, "Biz yeni ortağımız ZTE ile çok güzel bir yer oturduk çünkü ZTE dünyanın en iyi 5G teknolojisine sahip. Biz de Türkiye'de 4G teknolojisini sıfırdan yaratan bir şirketiz. Türkiye'de 4G teknolojisini sıfırdan yaratan bir şirketiz. Netaş'taki Ar-Ge grubumuzda yarattığımız değerle ZTE'nin 5G'yi birleştirdiğimiz zaman Türkiye'de 5G'de doğru şekilde yaratılmasını sağlayacak firma biziz." ifadelerini kullandı.

"Değişim, en başta bizim kendi işimizin temelini değiştirdi"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, son 10-15 yılda değişmeyen hiçbir şey kalmadığına işaret ederek, yatırımcıların konuya bakış açısının bile değiştiğini dile getirdi.

Eskiden yatırımcıların farklı odakları olduğunu anımsatan Yenigün, şu an çevre bilinci gibi çok sayıda yeni konu başlığının açıldığını ve yatırımcıların bunları sorduğunu söyledi.

Yenigün, bugün şirketlerin fark yaratması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Teknolojinin de işin içine girmesiyle her şey çok çabuk değişiyor. Müşterilerin istediği bir hizmeti aracın içine koymak için biz ortalama 4,5-5 yıl çalışıyoruz. Ancak 15 yıl önce müşteriler bu 2-5 yıllık dönüşüm sürelerini kabullenirken, artık otomotivin içinden gelmeyen ancak otomotiv işini bozan firmalardan dolayı çok daha kısa sürelerde, çok önemli şeylerin var olmasını istiyorlar.

Değişim, en başta bizim kendi işimizin temelini değiştirdi. 4 yıllık mühendislik süreleri artık en kısa mühendislik sürelerine dönüştü. Gelecek belirsiz olunca, değişim ve dönüşüm işimizin tam ortasında oturuyor. Enteresan ve zor bir süreçten geçiyoruz. Değişimin var olduğunu, artarak önümüzde problem haline geleceğini ve bu değişimi nasıl yöneteceğimizi konuşmamız gerek. Her şeyin değişeceğini varsaymamız, ona kafa yormamız gerek. "

"Geleceğin belirsiz olduğu noktada, sürdürülebilirlik önemli"

"Belirsiz geleceği" yönetmek için doğru politikalarla çalışmak gerektini dile getiren Yenigün, geleceğin belirsiz olduğu noktada sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu, daha da artarak bu önemin devam edeceğini aktardı.

Yenigün, çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığını vurgulayarak, şirketlerin gelecekte var olabilmesi için, trendleri takip etmesi, insan kaynağına yatırım yapması ve o insan kaynağından korkmaması gerektiğini söyledi.

"Açıkcası 10 yıl sonra nelerin değişeceğini bilmiyorum, hangi şirket olacak, kimler ayakta kalacak, elektrikli araçlar olacak mı? bunları bilmiyoruz." diyen Yenigün, "Sürdürülebilirlik eskiden çok odaklandığımız bir konu değildi ama gelinen noktada şirketlerin bu konuya büyük yatırım yapması gerektiğini, çalışma konseptinin tamamen buna kurulması gerektiği noktasına ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar YenigünNetaş Üst Yöneticisi Müjdat AltayTÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi

Kaynak: AA

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