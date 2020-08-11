Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Varsak bölgesindeki 10 mahalle muhtarının taleplerini dinledi.

Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi
11.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:38

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Varsak bölgesindeki 10 mahalle muhtarının taleplerini dinledi.

Hakan Tütüncü, hizmet taleplerini dinlemek amacıyla Varsak bölgesindeki 10 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Bölgedeki bir ticari işletmede gerçekleştirilen hizmet istişare toplantısına Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.

10 mahalle muhtarı taleplerini anlattı

Mahallelerin yerel ve merkezi idareden talep ettiği hizmetlerin istişare edildiği toplantıya Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Aydoğmuş, Aktoprak, Menderes, Şelale, Zeytinlik, Varsak Esentepe, Altıayak ve Gaziler mahalle muhtarları katıldı.

Kepez Belediyesinin bölgelerinde yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, imar, yol, park, semt pazarıyla ilgili eksiklerin de tamamlanmasını istedi. Muhtarlar, mahallelerinde yeni okul binalarına ihtiyaç duyulduğunu da aktardı.

"Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz"

İstişare kültürüne, birlikte üretmeye önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, "Bu anlayışla muhtarımızla birlikte Varsak bölgesini değerlendiren, değiştiren ve şehirleştiren nice hizmetlere ve eserlere imza attık, atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. İl ve İlçe Başkanlarımız ve Milletvekilimiz Kemal Çelik'le, Varsak'taki 10 mahallemizin muhtarıyla bir araya geldik Mahallelerimizin taleplerini istişare ettik. Kepez her şeyin en iyisini hak ediyor. Eserlerimize yenilerini eklemek için el ele gayrete, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Varsak'ın eksikleri tamamlanacak

Başkan Tütüncü, yaptıkları çalışmalarla, Varsak'a ciddi bir değer kazandırdıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modern şehir hizmetleriyle buluşturduğumuz Varsak'ı, yeni hizmetlerle daha kıymetli bir bölge haline getireceğiz. Elbette ki yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Eksik olduğunuz yerler olabilir. Bu eksikleri de dönemimiz içerisinde hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Yol, park yapımından asfalta, semt pazarından, sosyal ve kültürel tesise, imar düzenlemesine kadar Varsak'ın değerine değer katacak çalışmalarımız artarak sürecek. Antalya Milletvekillerimizle, partimizin il ve ilçe başkanlarımızla, meclis üyelerimizle ve muhtarlarımızla gönül gönüle, el ele vererek Kepezli hemşehrilerimiz için yeni eserler, hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Kepez'in sorunlarının çözümüne destek veren Ak Parti Antalya Milletvekillerimize, İl Başkanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim. Birlikte olunca, çalışanca Kepez ve Antalya kazanıyor"

Çelik, "Kepez'e desteğimiz sürecek"

Kepez Belediyesinin, çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ak Parti Milletvekili Kemal Çelik de, "Hakan Başkan, yaptığı başarılı hizmetlerle Varsak'a modern bir şehir görünümü kazandırdı. Kendisini ve ekibini kutluyorum. Kepez'e, Varsak'a yapacağı hizmetlerde yanında olmaya devam edeceğiz. Varsak bölgesinde 10 mahallemizin muhtarlarıyla verimli bir toplantı yaptık. Muhtarlarımızın okul taleplerini ilgili bakanlığa ileteceğim ve konunun takipçisi olacağım." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Başkan Hakan Tütüncü, Ak Parti heyetiyle birlikte bölgede esnaf ziyaretinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek Spor
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı 3. Sayfa
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Ozan Güven Kenan Doğulu Ufuk Bayraktar Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Tütüncü, Varsak sakinlerinin taleplerini dinledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:39:44. #1.15#
title