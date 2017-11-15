TÜRSAB Başkan adayları Alanya'da acente temsilcileriyle bir araya geldi



ANTALYA - TÜRSAB'ın 3 Aralık'ta gerçekleşecek 23. Olağan Genel Kurulu öncesinde Başaran Ulusoy'a karşı ittifak kuran Başkan Adayları Hasan Erdem ile Firuz Bağlıkaya'ya Alanya ve Side'den destek geldi.

TÜRSAB'ın 3 Aralık'ta gerçekleşecek 23. Olağan Genel Kurulu öncesi başkan adayları Hasan Erdem ile Firuz Bağlıkaya, Alanya Filika Restoran'da seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Alanya ve Side bölgesinden 124 acentenin katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Keşfet Tur sahibi Murat Çeviker, problemlerin giderek büyümesi karşısında TÜRSAB'ın duyarsız kalmasının kendilerine büyük zarar verdiğini söyledi. Alanya ve Side acenteleri olarak soruna çözüm ararken ortaya çıkan iki başkan adayının birleşmelerinin kendileri için ümit ışığı olduğunu belirten Murat Çeviker "Acenteler olarak iki adayı buraya davet ederek projelerini açıklamalarını ve acentelerin sorularına cevap vermelerini istedik" dedi.

Kurumun 20 yıldır gerilemeye gittiğini söyleyen TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, "Biz sizler için aday olduk. Biz bu ülkenin sevdalısıyız. Bu sektörden geçinen insanlarız ve turizm sektörüne vefa borcumuz var. Bu sektör can çekişirken biz zevk-i sefa içinde yaşayamayız. Ben ve dava arkadaşlarım ile bu yanlış gidişi durdurmak, bizi hiç düşünmeyen, bizi yalnız bırakanlara 'güle güle' demek için buradayız" diye konuştu.

Erdem "TÜRSAB'ın 10 bin üyesinin gücünü artırmak, pazar paylarını büyütmek, kalitelerini artırmak için hiçbir çalışması olmadı. 10 bin üyenin TÜRSAB tarafından eğitilip yetiştirilmesi gerekmektedir. Ülkenizi tanımazsanız turizmci olamazsınız. Yabancı dil bilmeniz gerekir ki ülkenizi savunabilesiniz. Eğitimle her bir acente dünya vatandaşı ve birer kültür elçisi olacaktır. Zor günlerde Türkiye'nin iç dinamiklerini harekete geçirmek için ülkenizi tanıtmalısınız. İncoming yapan yaklaşık 3 bin acenteye ise dünyayı tanıtmalısınız. TÜRSAB'ın info gezilerine bakın, eş,dost ve personel gezileri haline geldiğini görürsünüz. Genel kurula gelip 20 yıl bizi oyalayan, bizleri kandıran, o insanlara 'git' demesini bilmeliyiz. TÜRSAB'ın miladı için 20 günümüz kaldı. Bu güne kadar Şark kurnazlığı ile hepimizi uyuttular" şeklinde konuştu.

TÜRSAB Başkan Adayı Firuz Bağlıkaya ise "Özellikle Alanya'da olmaktan dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Burası benim 20 yılı aşkın operasyon yaptığım ve direk turist getirdiğim bir bölge. Mesleğimize ihanet etme noktasına kadar geldi işler. Bizle alakası olmayan insanlar bizim adımıza hükümetle görüşmelere gidiyor ve bizim hiç sıkıntımız olmadığını anlatıyorlar" dedi.

Bütün sıkıntının kaynağının koltuk derdi olduğunu belirten Bağlıkaya, "Yanlış bir şey söyleriz de kulağımızdan tutup bizi atarlar mı diye korkuyorlar. Biz de diyoruz ki koltuk derdi olan insanın hizmet yapmaya imkanı olmaz. Siz gerçekten hizmet yapmak istiyorsanız bu koltuğu her an bırakmaya hazır olacaksınız. Burada şunu söylemek istiyorum ayağımıza her geçen gün kurşun sıkıyoruz. Her gün 2 tane seyahat acentesi kuruluyor. Bir şey artıyor mu arkadaşlar? 2015 sezonundan beri turizm pastamızda bir gelişme oldu mu? Ne oluyor? Bu acente belgeleri dağıtılıyor, kuruma para lazım çünkü. Gidiyorsun cebinde 5 bin lira para var üzerine senet yapıyorlar taksitle belge veriyorlar. Bizi her geçen gün yavaş yavaş öldürüyorlar" diye konuştu.