Türkücü Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı

Türkücü Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı, ardından hastanede hayatını kaybetti. Şentürk için Zeytinburnu Seyitnizam Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törende oğulları Ercan ve Uğur Şentürk ile kızı İnci Kilimci taziyeleri kabul etti. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları da katıldı. Arif Şentürk'ün tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Zeytinburnu Amatör Spor Kulübü Yıldızspor'un forması konuldu.

"BİZİM ÇINARIMIZ GİTTİ"

Oğlu Ercan Şentürk, "Bizim çınarımız gitti. Herkesten Allah razı olsun, kimse yalnız bırakmadı. Ne mutlu bize. Yapacak bir şey yok, son dakikaya kadar yanındaydık. By-pass oldu, pil takıldı. Yaş itibariyle kaldıramıyor bünye" dedi. Şentürk'ün arkadaşı sanatçı Soner Özbilen, "Arif benim arkadaşımdan öte can dostumdu. Televizyonun siyah beyaz olduğu dönemden beri Rumeli'yi temsil eden iki sanatçı vardı. Arif Şentürk ve Soner Özbilen. Ne mutlu bize ki biz camiamızı temsil etmekte başarılı olduk. Arif bayrağı çekti birlikte yürüttük o bayrağı. Ben kolumun bir tanesini vermiş oldum. Arif hiç unutmayacağımız türküleriyle aramızda olan bir dostumuz" şeklinde konuştu.

Arif Şentürk

"YÜREĞİMİZİ ACITTI"

Şarkıcı Faruk Yılmaz, "Yıllarca birlikte çalıştık. Arif ağabey yüreğimizi acıttı. Bugün bizim kara günümüz ama mutlu gitti sanrım bu dünyadan. Çok güzel türküler icra etti. Orijinal bir adamdı. orijinal geldi, orijinal gitti" dedi. Ekrem Pehlivan ise "Renkli önemli bir şahsiyeti kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Rumeli camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Arif Şentürk Yedikule Mezarlığına defnedildi.

Demirören Haber Ajansı - Magazin