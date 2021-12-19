TÜRKSAT 5B CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEŞRİFLERİYLE UZAYA FIRLATILDI

Türksat 5B uydusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle uzaya fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin, 164 günlük yolculuğa çıktığını belirterek, uydunun 2022 Haziran ayında hizmete gireceğine işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türksat 5B uydusunun Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılma anını canlı izledi. Düzenlenen törende konuşan Karaismailoğlu, yaklaşık 20 yıl önce hayal bile edilemeyen projelerin bir bir gerçekleştiğini belirtti. Kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve uzay vatanda da projelerin gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, bu yılın başında Türksat 5A'nın uzaya uğurlandığını ve Haziran'da hizmete alındığını söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de ilk hedef olarak Türksat'ın seçildiğini ifade eden Karaismailoğlu, Türksat'ın önemine değindi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜRKSAT 6A KONUŞULMAYA BAŞLANACAK

Türksat'ın gelişerek, çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, önümüzdeki yıl da 6A'nın konuşulmaya başlanacağının altını çizdi. İmalat ve test çalışmaları süren Türksat 6A'nın fırlatılmasıyla Türkiye'nin, dünyada kendi uydusunu üreterek, uzayda temsil edilen ilk 10 ülke arasında yer alınacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bütün sektörlerde olduğu gibi uzayda da varlığımızı gücümüzü, büyük, güçlü Türkiye'yi tüm dünyaya hissettirmeye başladık" dedi.

164 GÜNLÜK YOLCULUK BAŞLADI

Türsat 5B'nin saat 6. 58'de fırlatıldığını belirten Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türksat 5B, 164 günlük yolculuğa çıktı. 2022 Haziran ayında hizmete girecek uydunun fırlatılmasında, ilk 2 dakika önemliydi, onu atlattık. Bir de 30'uncu dakika önemli, ondan sonra yolculuk sorunsuz şekilde devam edecek. Bakanlık olarak biz, insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunları en kısa, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde vatandaşa ulaştırırsak, görevimizi o kadar iyi yapmış oluruz. O yüzden yatırımlara devam etmemiz gerekiyor. Türksat 5B ile deniz, hava ve karasal olarak ulaşamadığımız tüm bölgelere ulaşmış olacağız. "

GENÇLERİN UZAY VATANA İLGİSİ BİZİ MEMNUN EDİYOR

Her yıl ağırlıklı olarak uzay ve havacılık alanında eğitim alan gençlerin katılımıyla model uydu yarışmaları düzenlendiğini belirten Karaismailoğlu, gençlerin duygu, düşünceleri ve uzay vatana ilgilerinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "İnsan kaynağı çok önemli. Bundan sonra tamamen kendi kaynaklarımızla uydu üretip, uzaydaki uydularımızı bu arkadaşlarımızla faaliyet göstereceğiz" diye konuştu.

TÜRKSAT 6A İLE KAPSAMA ALANI ARTARAK DEVAM EDECEK

Kapsama alanı açısından dünyanın üçte birinden fazlasına hitap eden uydu kapasitesine sahip olunduğuna dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın televizyon yayıncılığı konusunda dünyanın yüzde 30'undan fazlasına hizmet verdiğini söyledi. Veri iletişiminin ağırlıklı olduğu Türksat 5B'nin ise Basra Körfezi, Kızıl Deniz, Kuzey ve Güney Afrika'da ve Nijerya gibi bölgelerde hizmet vereceğini belirten Karaismailoğlu, Türksat 6A ile kapsama alanının artarak devam edeceğini ifade etti.

TÜRKSAT 5B'DE İKİ YERLİ VE MİLLİ KOMPONENT BULUNUYOR

Türksat 5B'de iki yerli ve milli komponent bulunduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, "İlk defa uzayda yerli ve milli komponentleri olan uydu faaliyet gösterecek. Ama bizim için asıl önemli olan tamamen yerli ve milli uydu Türksat 6A. Teknolojideki yerli ve milli katkımız artarak devam edecek. Özellikle 5G'yi tamamen yerli ve milli altyapıyla kullanmak istiyoruz. Peşinden 6G'yi planlıyoruz. Özellikle teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke haline gelmek için gençlerin ilgisi bizim için çok kıymetli" dedi.

VERİ İLETİM KAPASİTESİ 20 KAT ARTACAK

Son 20 yılda yaşanan dönüşümün önemli olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, denizde, karada, demir yolarında ve uzay vatanda Türkiye'nin gücünü bütün dünyanın gördüğünü söyledi. Bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olmaya devam edileceğinin altını çizen Karaismailoğlu, gençlere vatan, millet ve gelecek için çalışmalara ve hayal ettiklerini planlayarak gerçekleştirmeye devam etmelerini söyledi. Türksat 5B'nin en önemli özelliklerinden birinin veri iletim kapasitesini 20 kat artıracağını dile getiren Karaismailoğlu, karasal anlamda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"42 derece doğu yörüngesine yerleşecek olan Türksat 5B uydusu, kritik aşamalarını tamamlayarak, yolcuğuna başladı. Haziran ayında yörüngesine yerleşecek ve 1, 5 aylık test sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacak"

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