Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazası sonrası dünyadan başsağlığı mesajları yağdı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti. Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

ALİYEV: TÜRK ASKERLERİNİN ŞEHİT OLMASI HABERİ BENİ DERİNDEN ÜZDÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından Türk halkına taziye dileklerinde bulundu.

TATAR: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin de yaralandığını büyük ve derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilerim."

"TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani: "Dostuma (Çavuşoğlu) en derin taziyelerimi sunarım. Düşüncelerimiz ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerle beraber. Yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis: "NATO içinde, dışında müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir kazada 10 askerinin kaybetmesi bizi de üzdü. Acil şifalar dilerim! Başınız sağ olsun!"

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha: "Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun!"

Ukrayna Meclis Başkanı: "Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk askerleri için en derin taziyelerimi iletirim. Şehitlerin aileleri ve yakınlarına güç ve sabırlar, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

"TÜRK MİLLETİNİN ACISI BİZİM DE ACIMIZDIR"

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur: "Bitlis kırsalında dost ve kardeş Türk ordusuna ait bir helikopterin düştüğünü üzüntüyle öğrendim. Kötü günlerimizde bizden desteğini esirgemeyen Türk milletinin acısı bizimde acımızdır. Türk milletinin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden kahraman şehitlere Allah'tan rahmet dilerim."