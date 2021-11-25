Türkiye'yi sarsan görüntü sonrası akıllarda tek bir soru: Metroya bıçakla nasıl girebildi, X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?

Dün akşam bir şahıs, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. O anlar yolcular tarafından anbean kamerayla kayıt altına alındı. Şüphelinin durakta inmesiyle korku dolu anlar sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi. Olayın sebebi de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre tartışmanın maske meselesi yüzünden çıktığı ve adamın, maskesini tam takmayan bir kadına saldırmaya çalıştığı belirtildi.

20 SUÇ KAYDI OLAN SALDIRGAN GECE YARISI BASKINIYLA YAKALANDI

Kadınlara bıçakla tehditler savuran E.Y. isimli saldırgan gece yarısı yakalandı. Öte yandan E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SALDIRGAN YAKALANDI AMA TEPKİLER DİNMİYOR

Suç dosyası bir hayli kabarık olan bıçaklı saldırganın yakalanması tepkiler dindirmeye yetmezken, binlerce sosyal medya kullanıcısı olaya ilişkin tepkilerini dile getirdi. Metroda yaşanan olayın büyük bir güvenlik açığı olduğunu ve çok daha kötü olaylar yaşanabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, yetkililerden "Saldırgan metroya bıçakla nasıl girebildi, X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?" sorularına yanıt vermelerini istiyor.

TWITTER'DA TT OLDU

Öte yandan metroda yaşanan olaya ilişkin yorumlar sonrası "#kadıköymetro" etiketi Twitter'da TT oldu. İşte o yorumlardan bazıları;

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