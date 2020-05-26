Türkiye'yi gülümseten çifte sözünü tuttular, kahve içmeye gittiler
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Türkiye'yi gülümseten çifte sözünü tuttular, kahve içmeye gittiler

Türkiye'yi gülümseten çifte sözünü tuttular, kahve içmeye gittiler -Elazığ'da bayram nedeniyle Mehmetçik'in ziyaret ettiği 65 yıllık evli çiftin harçlık diyaloğu Türkiye'ye gülümsetmişti, dede ve ninenin davetiyle bu kez kadın astsubaylar, Vefa ekibinden arkadaşlarıyla kahve içme sözünü...

26.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:23

Türkiye'yi gülümseten çifte sözünü tuttular, kahve içmeye gittiler

-Elazığ'da bayram nedeniyle Mehmetçik'in ziyaret ettiği 65 yıllık evli çiftin harçlık diyaloğu Türkiye'ye gülümsetmişti, dede ve ninenin davetiyle bu kez kadın astsubaylar, Vefa ekibinden arkadaşlarıyla kahve içme sözünü yerine getirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da bayram nedeniyle Vefa ekibindeki Mehmetçik'in ziyaretinde harçlık diyaloğu ile Türkiye'yi gülümseten 65 yıllık evli çift Neşet dede ile Emine nineye bugün tekrar giden kadın astsubaylar, ekip arkadaşları kahve içme sözünü tuttu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığının kadın Jandarma personelleri de, Ramazan Bayramı kapsamında yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli Neşet ve Emine Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etmişti. Jandarma personelleri, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan ancak yalnız yaşamak zorunda kalan çiftin bayramını kutladığı sırada izleyen herkesi gülümseten anlar ortaya çıkmıştı. Kadın jandarma personeline Bayram harçlığı vermek isteyen çift, para yerine tekrar ziyaret edip kahve içme sözü verdi.

Kahve içmeye gittiler

Valilik Koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Ekibindeki kadın astsubaylar, yaşlı çiftin "Arkadaşlarınızı alın kahve içmeye gelin" davetini bugün yerine getirdi. Kadın astsubaylar, AFAD, UMKE ve Kızılay'dan Vefa ekibinde görevli arkadaşlarını da alarak Neşet dede ile Emine ninenin evine gitti. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın selamını ileten, çiçek ve kahve götüren ekipler,kahve eşliğinde sohbet etti. Vali Kaldırım'da çifti telefonla arayarak, bayramlarını kutladı.

"Onlar evlatlarım, devletimize canımı kurban ederim"

Ekiplerin bugün kahve içmeye geldikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Neşet dede "Bayram çok güzel geçti. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum Allah sizi mutlu etsin. Allah devletimize, Cumhuriyetimize ve memleketimize zeval vermesin. Bu hastalığı def etsin hüsnü dağlara versin. Ben bunu istiyorum. 5 vakit namazda Allaha dua ediyorum. Milletimiz cumhuriyetimiz yerinde kalsın Vali beye de çok selam söyleyin çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Onlarda benim bir evladımdır. Gelmelerine çok sevindim. Allah muratlarını gönüllerine göre versin. Askerlerimizden komutanlarımızdan hepsinden Allah razı olsun hepsine de teşekkür ederim. Devletimize de canımı kurban ederim" dedi.

"Nene, dede burada gelin"

Vefa ekipleri ile birlikte kahve içtiklerini belirten Emine nine ise, "Nasıl ayağınız buraya değdiyse gelin nene ve dede burada yiyin kahvenizi içip gidin. Allah bin defa razı olsun harçlık verdim almadılar. Dedim dede bunlara harçlık ver bayan yanımda oturmuştu ne ettim almadılar ben ne edeyim. Dedi nene ben almam benim sana vermem gerekiyor sen veriyorsun öyle söyledi. Teşekkür ederim kızlarım iyiler, Allah muratlarını gönüllerine göre versin. Çocuklarınızla Allah size de bu günleri görmeye nasip etsin Sizin geleceğinizden haberim yoktu olsaydı bir şeyler hazırlardım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi gülümseten çifte sözünü tuttular, kahve içmeye gittiler

Kaynak: İHA

Manşet

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