Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından biri olan Economist'ten Paris Philhellenic'in kaleme aldığı haber, Yunanistan'ın bölgesel kaygılarının tüm Avrupa'ya yayıldığını ortaya koydu. Philhellenic'e göre Avrupa'da yeni şekillenen cepheler, Türkiye korkusuna karşı bir nevi zorunluluk haline geldi.

"TARİH VE COĞRAFYA BİZİM BİRLİKTE OLMAMIZI İSTİYOR"

Haber e göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yapılan anlaşmayı 'bir aşk hikayesi' olarak nitelendirdi. Yunanistan Başbakanı, 28 Eylül'de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Tarih bizim birlikte olmamızı istiyor. Coğrafya da öyle" dedi.

STRATEJİK SAVUNMA PAKTI

Miçotakis Macron'a, Marsilya'ya inen İyonyalı denizcilerin ve Yunanistan'ın bağımsızlık savaşını destekleyen Fransız Philhellenes'in hikayeleriyle serenat yaptı. Macron, Yunanistan'ın 'bize ilham veren ve kendimiz olmamızı sağlayan bir medeniyet' olduğunu söyledi. Ardından iki lider, flörtlerini stratejik savunma paktı olarak adlandırdıkları şeyle tamamladı.

TÜRKİYE KARŞITI BLOK ŞEKİLLENİYOR

Fransız-Yunan ilişkisi, geçen yıl Kıbrıs çevresindeki Yunan savaş gemileri ve Libya açıklarındaki Fransızlarla karşı karşıya gelen Türkiye ile rekabet içinde şekillendi. Fransa, Yunanistan, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni içeren Türkiye karşıtı bir blok yavaş yavaş şekilleniyor. Fransız desteğini güvence altına almak ve kendi silahlı kuvvetlerini desteklemek isteyen Miçotakis, Fransa'dan Ocak ayında 2.9 milyar dolar maliyetle 18 adet, Eylül ayında da altı adet daha olmak üzere toplam 24 Rafale savaş uçağı satın almayı kabul etmişti.

FRANSA'DAN FIRKATEYN ALACAKLAR

Atina yönetimi şimdi de üç yeni Fransız fırkateyni alacak. Bu, Türkiye'nin yeni filosundaki 16 fırkateyn kıyasla sadece 13 harap fırkateyni olan Yunan Donanması için bir nimet. 15 Eylül'de ABD ile İngiltere arasında imzalanan AUKUS denizaltı anlaşması gereğince İngiltere'de yeni bir fırkateyn inşa ediliyor. Yunanistan'ın ise ilk teslimatını 2025'te alması bekleniyor.

Yine de her iki taraf da bunun sadece bir silah sözleşmesi olmadığını gösterme konusunda oldukça hevesliydi. Macron, "Bu stratejik özerkliğimizi ve Avrupa egemenliğimizi güçlendiriyor" dedi. Miçotakis ise bunun Avrupa'da stratejik özerkliğe doğru atılan ilk cesur adım olduğunu kabul etti.

TÜRKİYE'NİN ADIMLARI KAFA KARIŞTIRIYOR

Fransız yetkililer Londra ve Washington arasındaki bu anlaşmayı, Amerika'nın artık güvenilirliğinin olmadığının bir göstergesi olarak tanımladı ve Avrupalılar arasında savunma konularında daha fazla işbirliği çağrısı yaptı. Bu nedenle yeni anlaşma olan AUKUS'a jarşılıklı savunma maddesi konuldu. Buna göre, Fransa ve Yunanistan'dan herhangi birisi bir saldırı ile karşılaşmaları durumunda birbirlerine destek olmak zorundalar.

Bu ayrı ikili ittifakı resmileştirme kararı, hem Macron'un hem de Miçotakis'in Akdeniz'de ciddi bir kriz olması durumunda Türkiye'nin kafa karıştırıcı adımlar atabileceğinden endişe duyduğunu gösteriyor.

Bu, Türkiye'nin yeni filosundaki 16 fırkateyn kıyasla sadece 13 harap fırkateyni olan Yunan Donanması için bir nimet. 15 Eylül'de ABD ile İngiltere arasında imzalanan AUKUS denizaltı anlaşması gereğince İngiltere'de yeni bir fırkateyn inşa ediliyor. Yunanistan'ın ise ilk teslimatını 2025'te alması bekleniyor.

Yine de her iki taraf da bunun sadece bir silah sözleşmesi olmadığını gösterme konusunda oldukça hevesliydi. Macron, "Bu… stratejik özerkliğimizi ve Avrupa egemenliğimizi güçlendiriyor" dedi. Miçotakis ise bunun 'Avrupa'da stratejik özerkliğe doğru atılan ilk cesur adım' olduğunu kabul etti.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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