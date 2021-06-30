Türkiye'ye girişte örnekleme temelinde PCR testi uygulamasının kapsamı genişledi
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Türkiye'ye girişte örnekleme temelinde PCR testi uygulamasının kapsamı genişledi

Türkiye'ye girişte örnekleme temelinde PCR testi uygulamasının kapsamı genişledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde riskli olarak değerlendirilen ülkelere yönelik örnekleme temelinde PCR testi uygulamasının kapsamını genişletti.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde riskli olarak değerlendirilen ülkelere yönelik örnekleme temelinde PCR testi uygulamasının kapsamını genişletti. Bu kapsamda başta Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm sınır kapılarında rastgele seçilecek yolcular, PCR testine tabi tutulmaya başlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce riskli olarak değerlendirilen ülkelerden Türkiye'ye gelen yolculara yönelik uygulanan örnekleme temelinde PCR testi çalışmasının kapsamı genişletildi. Bu kapsamda sadece riskli bölgelerden değil, tüm ülkeden gelen yolculara rastgele test uygulaması yapılacak. İstanbul Havalimanı'nda da bugünden itibaren yurda giriş yapan yolculara yönelik örnekleme temelinde PCR testi uygulamasına başlandı.

Havalimanının gelen yolcu katındaki pasaport kontrol noktasının bulunduğu alana kurulan test merkezinde, yurda giriş yapan yolcular rastgele seçilerek, PCR testi örneği alınıyor. Akabinde ise pasaport ve konaklama bilgileri alınan yolcu havalimanından ayrılıyor. Alınan örneklerin pozitif çıkması durumunda ise yolcuya ulaşılarak karantina kuralları uygulanacak. Uygulama kapsamının genişletilmesiyle birlikte, Delta varyantı başta olmak üzere, çeşitli varyantların da tespit edilmesi hedefleniyor.

"YOLCULARA YÖNELİK PCR UYGULAMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA İLAVE EDİYORUZ"

Kapsamın genişletilen uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Havalimanı Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, "Aslında biz bu uygulamayı daha önce de başlatmıştık. Özellikle belirlenmiş uçaklara yada hedef ülkelerin uçaklarına giderek örnekleme yöntemiyle PCR sürüntüleri alarak bu çalışmalarımızı yapıyorduk. 1 Temmuz itibariyle çeşitli ülkelere yeni yasaklar geldi ve bazı ülkelerden istediğimiz belgelerde artış oldu. Bu kapsamda havalimanında daha önce başlattığımız özellikle transit bölgedeki PCR uygulamalarına, yada giden yolcu katındaki yolculara yönelik PCR uygulamalarına bir yenisini daha ilave ediyoruz. Sadece İstanbul Havalimanı olarak değil, tüm uluslararası havalimanlarında eş zamanlı olarak başlattık" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE YENİ VARYANTLARIN HANGİ ÜLKELERDE DAHA YOĞUN GÖRÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Uygulamayla yeni varyantları da tespit edilmesini amaçladıklarını belirten Dr. Aykut Yener Kavak, "Örnekleme yöntemiyle gelen yolculardan yeteri kadar numune alıp, özellikle yeni varyantların hangi ülkelerde daha yoğun görüldüğünü bakanlık olarak tespit etmeye çalışacağız. Özellikle pasaport girişlerinde her uçakta belli sayıda yolcuyu seçerek PCR numunelerini alacağız. Yolcularımızı bekletmeyeceğiz, daha sonra çıkan sonuçlara göre bu yolculara karantina veya valilikler tarafından belirlenmiş yurtlarda karantina şeklindeki uygulamalara başlatıyoruz. Pasaport kontrolüne gelen yolculardan belli sayıda seçeceğiz. Görevli arkadaşlarımız bu yolcuları pasaportlarıyla birlikte bu alana alacak. Kabinlerde sürüntüleri alındıktan sonra kayıtları yapılacak. Daha sonra alınan bu numuneler de çalışılmak üzere hastaneye gönderilecek" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Türkiye'ye girişte örnekleme temelinde PCR testi uygulamasının kapsamı genişledi
Türkiye'ye girişte örnekleme temelinde PCR testi uygulamasının kapsamı genişledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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