Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu

Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz

Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor

Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı, 2019 yılındaki yüzde 52.4'den 2020 yılında yüzde 48.2'ye gerilerken, mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı ise 2019 yılındaki yüzde 13.1'den 2020 yılında yüzde 14.5'e yükseldi. En yüksek mutluluk oranı, yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görülürken, en çok mutlu eden şey ise sağlık oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarına göre, mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı, aynı dönemde yüzde 47.6'dan yüzde 43.2'ye, kadınlarda yüzde 57.0'den yüzde 53.1'e geriledi. Bu dönemde, mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, yüzde 51.7 ve evli olmayanlarda yüzde 41.3 oldu. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 46.7'sinin, evli kadınların ise yüzde 56.8'inin mutlu olduğu gözlendi.

65 VE ÜZERİ YAŞ GRUBU EN YÜKSEK MUTLULUK ORANINA SAHİP

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2019 yılında yüzde 58.5, 2020 yılında ise yüzde 57.7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

EN DÜŞÜK MUTLULUK ORANI 35-44 YAŞ GRUBUNDA

En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45.4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.

EN YÜKSEK MUTLULUK ORANI BİR OKUL BİTİRMEYENLERDE GÖRÜLDÜ

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 50.3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46.8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46.1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44.2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler izledi.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 69.7 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15.0 ile çocuklar, yüzde 4.2 ile kendisi, yüzde 3.6 ile anne/baba, yüzde 3.5 ile eş ve yüzde 2.2 ile torunlar takip etti.

EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU EDİYOR

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 70.9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12.8 ile sevgi, yüzde 8.8 ile başarı, yüzde 4.6 ile para ve yüzde 2.3 ile iş takip etti.

ASAYİŞ HİZMETLERİNDEN MEMNUN OLANLARIN ORANI YÜZDE 77.4

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2020 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 77.4 olurken bunu sırasıyla yüzde 72.1 ile ulaştırma ve sağlık, yüzde 63.9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60.4 ile adli ve yüzde 56.2 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 69.6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 68.5 iken kadınlarda bu oran yüzde 70.7 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı