25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"HANIM DEĞİL, KADIN"

Genel Kurul'da söz alan Akbaşoğlu, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ilişkin konuşmasında, "KADES uygulaması şiddete uğrayan hanım kardeşlerimize hizmet veriyor" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine araya giren Buldan, "Hanım değil, kadın" diyerek Akbaşoğlu'ndan ifadesini düzeltmesini istedi.

HAYATINI KAYBEDEN KADINLARI ANDI

Öte yandan 25 Kasım dolayısıyla Genel Kurul'da konuşan Buldan, kadınların hak mücadelesine dikkat çekerek, "Ben de buradan aynı duygu ve düşüncelerle bulunduğu her yerden yaşama, hak mücadelesine her gün emek veren, değer katan ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarını selamlıyorum. Kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren kadınları bu Parlamentonun bir üyesi olarak büyük bir borçluluk duygusu ile anıyorum" ifadelerini kullandı.

"KATLİAM İSTATİSTİĞİNE DÖNÜŞMEKTEDİR"

Kadına yönelik şiddetin ağır tablosunun devam ettiğini belirten Buldan, "Bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Bu kasım ayında da kadına yönelik şiddetin ağır tablosu karşımızda durmaktadır. Her biri bir dünya olan kadınların yaşamları gittikçe büyüyen bir katliam istatistiğine dönüşmektedir ne yazık ki" diye konuştu.