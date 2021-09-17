Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 'Space X' fırlatacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı "Space X" fırlatacak

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

- Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı "Space X" fırlatacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

- Türkiye'nin ilk milli haber leşme uydusu Türksat 6A'yı "Space X" fırlatacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli uydu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A Milli Haber leşme Uydu Proje Sözleşmesi ve ek Protokolü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanarak resmi olarak başladığını hatırlattı.

TÜRKSAT-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. TÜRKSAT-6A uydusu; uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabii tutulacak" ifadelerini kullandı.

Projenin, Türkiye'nin haber leşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılmasının planlandığını vurguladı.

TÜRKSAT-6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin TÜRKSAT A.Ş. sorumluğunda olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar Proje Yöneticisi Kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (Space X) firması arasında TÜRKSAT-6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda TÜRKSAT A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler TÜRKSAT A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir.

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Beren Saat Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 'Space X' fırlatacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:32:10. #1.17#