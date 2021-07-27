Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci rahim nakline imza attı.

Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası

ANTALYA - Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci rahim nakline imza attı.

Dünyada kadavradan ilk başarılı rahim nakline imza atan Akdeniz Üniversitesi, 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci rahim nakline imza attı. Beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 37 yaşındaki kadının rahmi gece 04.30'da başlayan ameliyat ile Alanya'da yaşayan 32 yaşındaki Havva Erdem'e nakledildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat 8 buçuk saat sürdü.

13.00 itibariyle sona eren operasyonun ardından rahim nakli yapılan Havva Erdem, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kendisi için hazırlanan özel bölüme alındı. Dünya tıp literatürüne giren ilk nakil 8 Ağustos 2011 tarihinde o zaman 23 yaşında olan Derya Sert'e yapılmıştı. Beklenen müjde 9 yıl sonra gelmiş ve Derya Sert 4 Haziran 2020 tarihinde anne olmuştu. İlk naklin yıldönümüne iki hafta kala yapılan Türkiye'nin ikinci rahim nakli yine dünya tıp dünyasının gözlerini Antalya'ya çevirdi.

Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası
Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası
Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası
Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ruslara çok kolaylıklar göstererek, yapılması gerekeni yapmadan ülkemize aldık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ruslara çok kolaylıklar göstererek, yapılması gerekeni yapmadan ülkemize aldık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Diana Spencer Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Burak Elmas Hakan Reçber Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin ikinci rahim nakline de Akdeniz imzası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:37:57. #1.16#

title