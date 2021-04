Türkiye'nin gururu Diyarbakırlı gençler İstanbul'da Enver Yücel ile buluştu

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Brown'a tam burslu kabul edilen Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, İstanbul'a gelerek başarılarını ve mutluluklarını Bahçeşehir Koleji Kurucusu BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin...

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Brown'a tam burslu kabul edilen Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, İstanbul'a gelerek başarılarını ve mutluluklarını Bahçeşehir Koleji Kurucusu BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Müdür Özlem Dağ ile paylaştı.

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nde gerçekleşen buluşmada tam burslu olarak Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri'ne kabul edilen Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'ne kabul edilen Dicle Ezgi Ekinci ve Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'ne tam burslu olarak kabul edilen Seyit Metin Barut, başarıya giden yolda okullarının verdiği desteği anlattılar.

"Öğrencilerimizin başarısı hayatımın en mutlu haberlerinden biri oldu"

Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü'nde düzenlenen buluşmada konuşan Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel, "Öğrencilerimiz sadece Bahçeşehir Koleji'nin değil Türkiye'nin gururu oldu. Öğrencilerimizin başarısı hayatımın en mutlu haberlerinden biri oldu. Türkiye'nin her bölgesine okullar kurduk, şimdi onların meyvesini almaya başladık. Diyarbakır'daki okulumuzdan iki öğrencimizin Harvard Üniversitesi'ne bir öğrencimizin Brown Üniversitesi'ne tam burslu olarak kabul edilmesi çok önemli örnekler oldu. Artık Türkiye'nin her noktasından çok iyi derecelerin olabileceğini öğrencilerimiz tüm kamuoyuna gösterdi. Büyükşehirlerde nasıl bir eğitim gerçekleştiriyorsak, Türkiye'nin her yerine de eşit koşullarda eğitimi götürüyoruz. Bu başarıların devamının gelmesi açısından bu çocuklarımız örnek oldu" dedi.

"Ülkemizin her köşesine kaliteli eğitimi getirmek için çabalıyoruz"

Öğrencilerin başarısının gurur kaynağı olduğunu belirten Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise "Milyon dolarlarınız olsa kabul etmezlerse gidemeyeceğiniz bu üniversiteleri, bu çocuklar tam burslu olarak kazandı. 2006 yılında biz Fen ve Teknoloji Lisesini en çok bu hayalle, bu vizyonla kurduk. Ülkemizin her köşesine kaliteli eğitimi getirmek için çabalıyoruz. Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyuyoruz" sözlerini ifade etti.

Dicle, Nehir ve Seyit Metin'in başarısının büyük gurur kaynağı olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Türkiye genelinde 15 Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsümüz var. Her kampüsümüzden gurur verici haberler geliyor. Şimdiye dek 120'yi aşkın mezunumuz, ABD ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerine tam burslu kabul aldı. Bu yıl da 35 mezunumuzu Harvard, Brown, Stanford başta olmak üzere önemli üniversitelere gönderiyoruz. Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimizden Dicle, Nehir ve Seyit Metin'in başarıları da pandemi nedeniyle bunaldığımız bugünlerde Türkiye'de büyük yankı uyandırdı, gurur ve umut kaynağı oldu" diye konuştu.

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümleri'ne kabul edilen Nehir Toklu da heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Harvard Üniversitesi'ne kabul haberini aldığımda çok şaşırdım ve mutlu oldum. Uzun zamandır çalışıyordum. İleride akademisyen olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'ne kabul edilen Dicle Ezgi Ekinci, "Harvard Üniversitesi benim çocukluk hayalimdi. Liseye başladığımda üniversiteyi Harvard Üniversitesi'nde okuma hedefim vardı. Biyolojik Bilimler alanında uzmanlaşmak istiyorum. Bilim insanı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'ne tam burslu olarak kabul edilen Seyit Metin Barut, "Çok heyecanlıyız, birçok destek mesajı alıyoruz. Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'ne kabul edildim. Uzun süredir bunun için çalışıyordum, çeşitli çalışmalara, etkinliklere katılıyordum. Çalışmalarımızın sonucunu aldık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı