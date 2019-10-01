Türkiye'nin en büyük kent forumu 'MARUF' başladı

01.10.2019 15:25

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çok üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Evlerimiz konforlu fakat şehirlerimizdeki konfor giderek değişim gösteriyor. Bu nedenle kentsel, endüstriyel dönüşümü anlatacağız" dedi.



Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye'de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. "Çözüm Üreten Kentler" mottosuyla şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan paydaşları bir araya getiren programa 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla kişi katıldı. Türkiye'nin en büyük kent forumu olarak bilinen formun açılışına Marmara Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, büyükşehir belediye başkanları, büyükelçiler, temsilciler, dünya ülkelerinin belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış programında Barış için Müzik Vakfı'nın 100 çocukla gerçekleştirdiği 'Çocuk ve Gençlik Orkestrası' performansıyla açılışa renk kattı.



"Etkin ve Verimli yerel yönetimlere ihtiyaç var"



Formun açılış konuşmasını yapan Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, "Disiplinler arası ve sektörler arası bir ilişkiyi dikkate alan, bilgi temelli, üretken ve açık bir sistem kurmadan ne ülkeleri, ne de şehirleri etkili bir biçimde yönetme imkanı yok artık. Sağlıklı, güvenli, temiz ve yaşam kalitesi yüksek insanların yaşadığı şehirler, etkin ve verimli yerel yönetimleri gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.



"İnşa ettiğimiz şehirler nasıl?"



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise konuşmasında "İnşa ettiğimiz şehirler nasıl?" sorusu ile forumun önemine dikkat çekti. Büyükakın, "Taş mı, aşk mı, plastik mi? Şehirlerimizin çehresi bütün bu sorulara cevap veriyor. Bir gülistandan bahsetmek maalesef mümkün değil. Modern şehircilik anlayışı bütün boyutlarıyla varlık sebebini kaybetmiştir. İnsanın kendisiyle, çevresiyle, dünyayla, diğer insanlarla ilişkisi, şehirlerde büyük bir imtihan vermektedir. Çok üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Evlerimiz konforlu fakat şehirlerimizdeki konfor giderek değişim gösteriyor. Bu nedenle kentsel, endüstriyel dönüşümü anlatacağız. Şehirlerimizin benzersiz olması için şartları tartışacağız. Teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmetleri burada değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.



3 gün sürecek



3 gün sürecek MARUF'ta buluşan belediye başkanları, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili diğer paydaşları, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirme fırsatı bulacak. Şehir sorunlarının yanında önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği Maruf, küresel ve yerel bilgilerin paylaşıldığı bir zemin olacak. 1-3 Ekim tarihleri arasında farklı salonlarda gerçekleşecek oturumlarda 12 ayrı tema işlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA