Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy: "Sırbistan ile aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamayı planlıyoruz"

MUSTAFA TALHA ÖZTÜRK/SANELA CRNOVRSANIN - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan ile aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin imzalanması planlanan mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki gidiş gelişleri kolaylaştıracağını ifade etti.

MUSTAFA TALHA ÖZTÜRK/SANELA CRNOVRSANIN - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan ile aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin imzalanması planlanan mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki gidiş gelişleri kolaylaştıracağını ifade etti.

Büyükelçilik görevine 1 Nisan'da başlayan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Sırbistan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Göreve başladıktan bir hafta sonra güven mektubunu sunduğu Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vucic arasındaki dostluk bağına işaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin arkasındaki en büyük rolün, liderler arasındaki yakınlık ve dostluk olduğunu belirtti.

Sırbistan ile siyasi ilişkilerin mükemmel bir noktada olduğunu kaydeden Aksoy, "Tarihin en iyi düzeyinde diyebiliriz. Siyasi ilişkilerimiz zaten çok iyi bir noktada, benim amacım daha çok ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki ilişkilerimizi geliştirmek olacak. O amaçla çalışmalarımıza da başladık." dedi.

Vucic ve Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic'in yanı sıra ticaret, savunma, turizm, içişleri ve kültür bakanları ile de görüştüğünü aktaran Aksoy, bazı belediye başkanları ile de bir araya geldiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de çok iyi bir seviyede olduğunun altını çizen Aksoy, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen toplam ticaretin artarak 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Sırbistan'da binden fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Aksoy, toplam yatırım miktarının da 250 milyon doları aştığını belirterek "Çok iyi bir seviyedeyiz, büyük bir potansiyel var, bunu değerlendirmemiz lazım." dedi.

"Sırbistan ile aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamayı planlıyoruz"

Aksoy, salgından önce 2019 yılında 300 binden fazla Sırp turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek "Bu bir rekordu, amacımız bu rakamı daha da artırmak. Haziran ayından itibaren Sırbistan ile karşılıklı aşıların tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamayı planlıyoruz. Bu mutabakat zaptını imzaladıktan sonra turistler daha rahat gidip gelecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'a gelir gelmez buradaki Türk iş adamlarıyla görüşmeye başladığını anlatan Aksoy, "Birçoğunu ziyaret ettim, birçoğu beni ziyarete geldi ve bazı rakamlar inanın beni şaşırttı. Örneğin LC Waikiki, çok kısa süre önce burada faaliyet göstermeye başladı fakat şu anda Sırbistan'da 36 tane mağazası var ve çok büyük bir ciroya sahip. Bana genel müdürün söylediği, Sırbistan'daki satış payının oransal olarak Türkiye'dekinden daha yüksek olduğu yönünde." diye konuştu.

Aksoy, Sırbistan'da başka Türk firmalarının da faaliyet gösterdiğini, otomotiv yedek parçası üreten Teklas'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki ziyaretiyle beraber Vladicin Han bölgesinde bir fabrika açarak faaliyet göstermeye başladığını anımsattı.

Söz konusu bölgenin Sırbistan'ın nispeten geri kalmış, az gelişmiş bölgeleri arasında yer aldığını söyleyen Aksoy, "Cumhurbaşkanı Vucic'i ziyaretim sırasında çok önemli bir şey söyledi bana, dedi ki: 'Teklas, yaptığı yatırımla, sağladığı istihdamla Vladicin Han'ın kaderini değiştirdi.' Bundan büyük bir gurur duydum ben de, şimdi Teklas ikinci fabrikayı açmak için faaliyete başladı. Uygun bir yer arıyor kendine. Bu gibi gelişmeler ekonomik ilişkilerimiz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin Sırbistan'a olan yatırımlarını artırmaya gayret ettiklerini vurgulayarak "İş adamlarımızın büyük bir ilgisi var çünkü hem bulunduğu bölge olarak hem diğer ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarıyla Sırbistan önemli bir pazar bizim için. Bazı Sırp firmaları da Türkiye'ye ilgililer, Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Bu alanda faaliyetlerimizi artırmayı öngörüyoruz." dedi.

"Yeni Pazar Başkonsolosluğu, Sırbistan ile ilişkilerin geldiği noktayı taçlandıran bir gelişme"

Sırbistan ile ilişkilerin çok boyutlu olduğuna işaret eden Aksoy, ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Yeni Pazar'da ilk defa başkonsolosluk açıldığına dikkati çekerek "Aslında Yeni Pazar Başkonsolosluğumuz, bizim Sırbistan ile ilişkilerimizin geldiği noktayı taçlandıracak bir gelişme olacak. Yakın bir zamanda Sayın Bakanımız, Sırbistan Dışişleri Bakanıyla beraber resmi açılışı yapacaklar." diye konuştu.

Aksoy, geçen hafta Yeni Pazar'ı ziyaret ettiğinin ve verimli görüşmeler yaptığının altını çizerek, "Amacımız Sancak bölgesindeki Boşnakların da refahının artırılması. Onlara buradan daha fazla yatırım yapılması. Onlarla kalbi bağlarımız var." ifadelerini kullandı.

Sancak bölgesinin de Sırbistan'ın az gelişmiş bölgelerinden biri olduğuna işaret eden Aksoy, Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sunacağını dile getirdi.

Belgrad'da kendisini Türkiye'nin bir şehrindeymiş gibi hissettiğini aktaran Aksoy, Sırbistan halkının çok sıcak ve samimi olduğunu ve sadece resmi makamlarla değil, sokaktaki vatandaştan da Türk büyükelçisi olarak ilgi gördüğünü söyledi.

Türklerin asırlarca Sırplarla beraber yaşadığını anımsatan Aksoy, "Ortak bir tarihimiz var, ortak kelimelerimiz var, ortak kültürümüz var. Yani kültürel alanda da bizim geliştirebileceğimiz büyük bir potansiyel var. Bu konuda da çalışmaya başladık." dedi.

Aksoy, sağlık alanındaki faaliyetlere de değinerek "Acıbadem Grubumuz yakın zaman önce Bel Medic denen Sırbistan'ın en önemli sağlık kuruluşlarından birinin yüzde 70'ini satın aldı. Bu da gurur verici bizim için. Bunlar iş birliği potansiyelimizin artırılmasına neden olacak örnekler." değerlendirmesinde bulundu.

Barış yolu olarak nitelendirilen Belgrad-Saraybosna Otoyolu'na da değinen Aksoy, söz konusu projenin bölgenin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic