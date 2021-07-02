Türkiye Maarif Vakfı, dünyaya Türkçe öğretmek için kolları sıvadı (1)

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, anaokulundan lise sona kadar bütün sınıflarda "Nasıl bir Türkçe eğitimi" vereceklerinin müfredatını oluşturduklarını belirterek, "Bunun kaynakları, materyalleri, ders kitapları, görsel malzemeleri hazırlanıyor.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, anaokulundan lise sona kadar bütün sınıflarda "Nasıl bir Türkçe eğitimi" vereceklerinin müfredatını oluşturduklarını belirterek, "Bunun kaynakları, materyalleri, ders kitapları, görsel malzemeleri hazırlanıyor. Kendi alanında gerçekten ilktir. Bu müfredat, şu anda Türkiye adına yurt dışında Türkçeden profesyonel olarak standardize edilerek öğretilmesi konusunda Talim Terbiye Kurulundan, Milli Eğitim Bakanlığından onay almış tek müfredattır." dedi.

Akgün, TMV'nin 5 yıllık faaliyetlerini, projelerini ve gelecek vizyonunu AA muhabirine anlattı.

Vakfın, kamusal sorumluluk taşıma bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti adına her türlü eğitim hizmeti vermek için kurulduğunu belirten Akgün, amaçlarının insanlığın ortak değerleri temelinde yurt dışında eğitim hizmetleri vermek ve iyi insanlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Maarif Vakfının hazırladığı stratejik planlarda misyon ve vizyon ifadelerini özellikle vurguladıklarını kaydeden Akgün, "BM'nin 2030 vizyonunda da dile getirilen 'okul çağına gelen her bir çocuğun kaliteli ve nitelikli eğitim alma' evrensel hedefine de hizmet eden, bu anlamda özellikle gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlayan bir işlev görüyoruz." dedi.

Akgün, müfredatı 5 temel esas üzerine inşa ettiklerini, bu kapsamda öğrencilere mutlaka modern fen eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti.

Fizik, kimya ve biyoloji alanındaki güncel verilerin öğrencilere aktarılması ve iyi bir sosyal bilimler perspektifi kazandırılması gerektiğine dikkati çeken Akgün, "Kritik ve analitik zihin kazandırmak çok önem kazanıyor. Teknolojiye uyumlu olmaları gerekir. Çünkü geleceğin dünyası dijital bir dünya. Bundan uzak kalamayız, yakalamak zorundayız." diye konuştu.

Akgün, öncelikle ilgili ülkenin dili ve müfredatını esas alarak eğitim yaptıklarını kaydetti.

Ülkenin anadilini çok iyi öğrettiklerine değinen Akgün, "Türkçeyi çok iyi şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu bizim misyonumuz. Biz bu ülkenin vatandaşının ödemiş olduğu vergilerle eğitim hizmetlerini veriyorsak, Türkiye'nin kültürünün medeniyetinin taşıyıcısı olan Türkçemizi dünyaya uygun şekilde ve en güzel şekilde vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Türkçe öğretim müfredatı oluşturuldu

Akgün, Türkçe öğretimine ilişkin ciddi çalışma sürdürdüklerini ve Türkçe öğretim birimi kurduklarını bildirdi.

İlk defa, kademeli olarak anaokulundan lise sona kadar bütün sınıflarda "Nasıl bir Türkçe eğitimi" vereceklerinin müfredatını oluşturduklarını dile getiren Akgün, şöyle devam etti:

"Bunun kaynakları, materyalleri, ders kitapları, görsel malzemeleri hazırlanıyor. Kendi alanında gerçekten ilktir. Bu müfredat, şu anda Türkiye adına yurt dışında Türkçeden profesyonel olarak standardize edilerek öğretilmesi konusunda Talim Terbiye Kurulundan, Milli Eğitim Bakanlığından onay almış tek müfredattır. Bu anlamda önemli bir katkı da yaptığımızı düşünüyorum. Bu manada 3. dil uluslararası bir dil olmalı. Her ülkenin önceliklerine göre bazı coğrafyalarda Fransızca, bazılarında İngilizce, Almanca, İspanyolca, Arapça veya Çince olabiliyor. Bunların hepsine açığız. Eğitim müfredatımızın son sütunu, çocukların fiziki ve sosyal çevreye duyarlı olarak yetişmeleridir. Onlar kadar önemli olan bir şey daha var. O da çocukların kendi içinde yaşadıkları toplumun temel kültürel değerlerini, geleneklerini mutlaka öğrenmeleri lazım."

Akgün, kuruluşunun üzerinden 5 yıl geçen vakfın faaliyetlerin profesyonelce yürütülmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Uluslararası şirketlerin ve kamu kurumlarının vizyonunu belirleyenin stratejik planları olduğuna dikkati çeken Akgün, vakfın ilk planını 2017-2018-2019 için yaptıklarını, 2023'e giderken küresel anlamda Türkiye menşeli güvenilir bir eğitim kurumunun en çok önem vermesi gerekenin kalite ve başarı olduğunu vurguladı.

TMV Başkanı Akgün, 2020-2023 Stratejik Planı temelini kalite odaklı hazırladıklarını anlatarak, "Bu plan sonunda artık küresel anlamda son derece rekabetçi, sürdürülebilir, kaliteden ödün vermeyen bir eğitim kurumu olma hedefimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz." dedi.

FETÖ okullarının devralınması

Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın kuruluş aşamasında kurumsallaşma ile sahada beklentileri yerine getirme gibi 2 büyük sınamayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Eylül 2016'daki atamanın 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasındaki zor bir döneme denk geldiğini dile getiren Akgün, "Bizim kanunumuz darbe girişiminden önce çıkmıştı. Darbe girişimi sonrası fiilen bizim yetkili organlarımız oluştuğu için, o süreçte malum FETÖ'nün Türkiye'deki bütün eğitim kurumları devletleştirildi. Onun bir de uluslararası ayağı vardı. Oralardaki okulların da Türkiye'nin denetimine alınması konusunda bizim Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla ilgili ülkelerle temaslarımız oldu. Bu anlamda Eylül ayında, çok yeni kurulmuşken pek çok dosyayı kucağımızda bulduk. Bir taraftan yeni oluşan bir yapı var, bir taraftan bu okulların Türkiye'ye devrini sağlama konusunda çalışmalar yapmak zorundaydık. Bu konuda gerçekten vakfımız çalışanları büyük bir fedakarlıkla çalıştığını söylemek isterim." diye konuştu.

Akgün, bu okulların geleceğine dair ülkelerle konuşulduğunda farklı yaklaşımlarla karşılaştıklarını, ülkelerin bir kısmının "Ülke için tehdit oluşturuyorsa kapatalım" yolunu tercih ettiğini belirtti.

Bir kısmının da Türkiye örneğinden yola çıkarak devletleştirdiğini kaydeden Akgün, "Bir kısmı kendilerinin güvenebileceği vakıf, dernek veya şirketlere devri konusunda aksiyon aldı. Bir kısmında 'Madem bu okullar Türk insanının yaptığı yardımlarla oluşturuldu, bunların yine Türkiye'nin gösterdiği bir kuruma devredilmesi gerekir' konusunda mutabık kaldık. Şu ana kadar 19 ülkede, bu şekilde doğrudan bize devretmeyi kabul eden 220 civarında okulu aldık ve işletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 sürecinde eğitim devam etti"

Akgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hiçbir okulu kapatmadıklarını ve eğitime ara vermediklerini ifade etti.

Bütün teknolojik imkanlarla kesintisiz eğitimi veren ender kuruluşlardan birisi olduklarını belirten Akgün, olumsuz şartlara rağmen eğitimde genişleme yaşadıklarını bildirdi.

Bugün itibarıyla 45 ülkede ve 350 eğitim kurumunda yaklaşık 43 bin öğrenciye ulaştıklarını vurgulayan Akgün, "Bunlar, K12 düzeyindeki okullarımızdır. Yani anaokulundan lise sona kadar olan kısımlardır. Sadece bir ülkede, Arnavutluk'ta üniversitemiz var. Geri kalanı tamamen ilk ve ortaöğretim kesimlerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak Balkanlar'dan Asya'ya kadar Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Bu Türkiye adına büyük bir imkan, tecrübe ve kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Akgün, son dönemde önem verdikleri alanlardan birinin Kafkasya'dan Orta Asya'ya uzanan, gönül coğrafyası olduğunu söyledi.

Bu coğrafyanın, malum yapının özellikle 1990 sonrasında ilk girdiği ve nüfuz ettiği alanlar olduğuna dikkati çeken Akgün, şöyle devam etti:

"Bizim tarihi, kültürel, dini ve pek çok anlamda ortak kültürel değerlerimiz var. Coğrafya ve demografi buna çok müsait. Türkiye'den gelen herkese saygı ve sevgiyle bakıyorlar. Biz de bu anlamda bu coğrafyada okul açmaya çalışıyoruz. Geçmişte yaşanan birtakım sıkıntılar var. Onu anlamak lazım. Onun için daha dikkatli gitmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Orta Asya'da ilk okulumuzu Kırgızistan'da, Bişkek'te açtık. Şu anda okulumuz açık. Eylül ayından itibaren resmi olarak eğitim vermeye başlıyor. Azerbaycan ile bu anlamda ilişkilerimizde, aslında son birkaç yıldır konuştuğumuz görüştüğümüz konulardır. Devlet kurumu olarak başka bir ülkede faaliyete başlayabilmeniz için uluslararası belgeye ihtiyaç duyarsınız. Şirket açar gibi açamıyorsunuz. Bu da siyasi süreçlere tabi. Bazen 1, bazen 2 yıl sürebilen uzun müzakereler yapılabiliyor. Azerbaycan ile yürüttüğümüz müzakereleri bitirdik. Bir ay önce anlaşmamızı imzaladık. Bina, donanım, tefrişat işlerimiz var. Onları bitirebilirsek Eylül ayında Bakü'de de TMV'nin okulunu açmaya çalışacağız. Bunun dışındaki diğer coğrafyalarda da aynı şekilde görüşmelerimiz ve temaslarımız devam ediyor."

Akgün, geçen sene Libya'da okul açmak için yaptıkları görüşmeleri güvenlik ve pandemi nedeniyle durdurmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Okulların yeniden açılmasıyla buna tekrar başlayacaklarını dile getiren Akgün, pek çok ülkede önceliklerinin oradaki ülke vatandaşlarına eğitim olduğunu kaydetti.

Diploma denkliği açısından ülkelerin kendi müfredatının uygulanmasının önemine işaret eden Akgün, şunları kaydetti:

"Yerli müfredata ilave olarak uluslararası akreditasyon sağlayan kurumlarla ilişkiler bakımından bizim okullarımız örnek çalışması yapabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Bu, hepimiz için bir kazanımdır. Uluslararası alanda çok farklı eğitim modelleri ve gelenekleri var. Bunların öğrenilmesi ve Türkiye'den giden öğretmenler tarafından bunların da tecrübe edilmesi Türkiye'ye dönük de bir tecrübedir. Hiç ummadığınız ülkelerde eğitimin rutinleri ve pratikleri konusunda çok güzel örnekler var. Örnekleri hem Türkiye'den hem de dünyadan her yıl topluyoruz, kendi öğretmenlerimizi eğitiyoruz. Bu modelleri yazılı olarak da belgeliyoruz. Dokümante edip kendi okullarımıza dağıtıyoruz. Bu bir zenginleşme."

Akgün, öğretmenlerin sınıf içerisindeki pratiklerinden vizyon, müfredat ve pedagojik olarak geliştirilmesi için School Improvement Program'ını kullandıklarını dile getirdi.

"Temel amacımız 'Maarif Akreditasyon Sistemi' kurmak"

Akgün, pandemi döneminde herkesin mecburen dijital eğitime yöneldiğini belirtti.

Dünyada dijital eğitimde kullanılan bütün programları inceledikleri ifade eden Akgün, "Afganistan'da, bizdeki EBA TV gibi bir altyapıları yok. Teknolojileri de yeterli değil. Kendilerinin talebiyle ki Afganistan'da geniş bir ağımız var. 6 bin civarında öğrencimiz var. 5-6 büyük şehrin hepsinde okullarımız var. Kendi ülkelerindeki EBA programlarını biz ürettik. 3 bin ders videosu çektik ve her gün Maarif Vakfının da logosuyla birlikte televizyonlardan yayımlandı. Afrika'da da güzel örnekleri bulmak mümkün." dedi.

Vakfın kuruluşundan bu yana kurumsallaşma, kalite konusunda gayret ve fedakarlıkla çalıştıklarını dile getiren Akgün, "Bize destek veren Cumhurbaşkanımız, Dışişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarımıza, tüm kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Maarif Vakfı, artık kendi rüştünü ispat etmiş bir eğitim markası ve kurumudur. Bundan sonra önemli olan kalite çerçevesinde uluslararası alanda etkinliğimizi ve görünürlüğümüzü artırmaktır. Üzerine çalıştığımız esas şey ve gelecek birkaç yıldaki temel amacımız 'Maarif Akreditasyon Sistemi' kurmak. IMP dediğimiz programı. Geliştiriyoruz, belli aşamaya geldi. Pilot çalışmalarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya