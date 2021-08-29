Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası devam ediyor
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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası devam ediyor
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'da dün başlayan ve bir hafta sürecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na devam edildi.

Konya'da dün başlayan ve bir hafta sürecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na devam edildi.

Altı bini aşkın sporcunun arasından rakiplerini mat ederek Konya'ya gelen 420'si yıldız, 951'i küçük olmak üzere 1371 satranççı, Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde mücadelelerini sürdürdü.

Sporcular, milli takım havuzuna girebilmek için müsabakalarda ter dökerken, aileleri de dışarıda kurulan barkod ekranlardan müsabakaları izleyerek çocuklarını heyecanla takip etti.

???????Salgın tedbirleri üst düzeyde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geniş önlemlerin alındığı salonlarda tüm sporcuların anbean tüm giriş ve çıkışlarda vücut sıcaklıkları termal kameralar tarafından uzaktan taranırken, kameralar vücut sıcaklıklarında 38 derece ve üstü bir tespit algıladığı anda sinyal veriyor.

Maske, mesafe, hijyen tedbirlerine tüm sporcu ve hakemlerin eksiksiz uyduğu şampiyonada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sağlık görevlileri de salonların içinde ve dışında ortaya çıkabilecek bir salgın belirtisine müdahale için kriz merkezinde hazır olarak bekletiliyor. Salonlar ise verilen her arada mutlaka buharlı dezenfektana tabi tutuluyor.

Müsabakalara küçükler kategorisinde Trabzon'dan katılan 8 yaşındaki Hasan Kağan Ergin, organizasyonda mücadele etmekten memnun olduğunu belirterek, "Sekiz müsabakaya daha gireceğim, ilk müsabakayı kaybettim, etkinliği beğendim." diye konuştu. Sporcunun babası Yusuf Ergin ise "Trabzon'dan geliyoruz. Çocuğun içerideki heyecanı bize de yansıyor tabii ki. Pandemi önlemleri oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Adana'dan gelen Ayşe Candan, "Organizasyonu çok beğendim. Her şey, beklentimin çok üzerinde. Beklemek daha heyecanlı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonaya çocuğunu getiren eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu da organizasyona yönelik şunları kaydetti:

"Şampiyona gerçekten çok güzel, büyük bir organizasyon olmuş. Ben de Türkiye Şampiyonası'nı bir veli olarak ilk kez deneyimledim. Pandemi şartları, kısıtlamalar organizasyonu etkilese de gördüğüm kadarıyla tüm önlemler alınmış durumda. Çocuklarımız kadar biz de heyecanlıyız. Benim oğlum ilk gün müsabakalarında biraz heyecan yaptı. 10 yaş grubunda yarışıyor. Daha önceki il müsabakalarına da başlangıçta kötü başlamıştı ama orada iyi bitirdi. Benim için kupadan çok burada tüm müsabakaları tamamlaması daha çok önem taşıyor."

Organizasyonun birinci ve ikinci gününü AA muhabirine değerlendiren Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise "Bugün daha da heyecanlıyız. Her şeyin başlangıcı zordur. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Her türlü pandemi önlemini aldık. Herkes kurallara çok iyi riayet ediyor. Her şey yolunda. Milli takım havuzu, son gün final turundan sonra belli olacak. Havuz 200-250 kişi civarında olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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