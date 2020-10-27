Türkiye Keşmirlileri unutmuyor: "Kara Gün'de hayatını kaybedenler anıldı"

Türkiye'nin Cammu Keşmir anlaşmazlığına verdiği sarsılmaz destek, Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde yeniden ifade edildi.

Türkiye'nin Cammu Keşmir anlaşmazlığına verdiği sarsılmaz destek, Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde yeniden ifade edildi. TBMM Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, anma programında Türkiye'nin hassasiyetini dile getirerek "Türk milleti olarak baskı altındaki Keşmirlilerle yan yana durmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Pakistan'a Cammu Keşmir anlaşmazlığında verdiği destek sürüyor. Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen programda Büyükelçilik Müsteşarı Arshad Jan Pathan, Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajlarını okudu. Pakistanlı liderler, mesele Keşmirlilerin isteğine göre çözülene kadar Keşmir halkına politik, moral ve diplomatik desteklerini sürdüreceklerini yineledi. Programa katılan TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yaptığı konuşmasında Keşmir'in bir açık hava hapishanesi olduğunu, 9 Keşmirliye 1 Hint askeri düştüğünü ve binlerce Keşmirlinin öldürüldüğünü söyledi. Şahin, dünya üzerindeki cennetin bir cehenneme dönüştüğünü ve bunun küresel topluluk tarafından anlaşılması gerektiğini belirterek, Batı dünyasına sessizliğini bozması ve Yasadışı Hint İşgalindeki Keşmir (IIOJK) için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu. Şahin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında Pakistan Parlamentosundaki konuşmasında söylediği gibi, nasıl Pakistan ve Keşmir bizi Çanakkale Savaşımızda desteklediyse, şimdi Pakistan ve Keşmir halkını destekleme sırası bizdedir" dedi.

Şahin, Türk milleti olarak baskı altındaki Keşmirlilerle yan yana durmaya devam edeceğini ifade ederek, "Keşmir meselesi Keşmir halkının isteklerine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları altında barışçıl biçimde çözülene dek Türkiye'nin desteklerini devam edecek." diye konuştu.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında "27 Ekim 'Kara Gün' olarak anılır, çünkü 1947 yılında Hint Kuvvetleri uluslararası kanunları açıkça ihlal ederek, IIOJK'nin masum halkının topraklarını işgal etmek ve ezmek için Srinagar'a inmiştir" diye konuştu. Büyükelçi Qazi, Hint Hükümetinin IIOJK'deki 5 Ağustos 2019 yasadışı kararlarından sonra, BJP hükümetinin "Hindutva" ideolojisini demografik bir saldırı biçiminde anlaşmazlık olan bölgenin nüfus yapısını değiştirmek için kullandığını da ekledi. Qazi, "Hindistan işgal altındaki bölgeye uluslararası kuruluşların erişmesine izin vermemektedir ve bu yakınlarda 'Kashmir Times' ve 'Kashmir News Service' adlı günlük gazeteleri kapatmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı