Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı
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Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı

28.11.2020 23:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:25

Bugünkü koronavirüs verilerinin açıklanmasının ardından belirti göstermeyen vakalarla birlikte ülkemizde 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. An itibarıyla Türkiye, toplam vaka sayısında dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı. Türkiye'nin önünde şu an ABD ve Hindistan yer alıyor.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 62 milyon 378 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 455 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 60 bine ulaştı.

Türkiye'nin, bugünkü vaka sayılarının günlük tabloya eklemesiyle uluslararası sıralamadaki yeri de değişti.

VAKA SAYISINDA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ

Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerin toplandığı Worldometers internet sitesine göre, bugün en fazla vaka sayısı açıklayan ilk beş ülke sırasıyla ABD, Hindistan, Türkiye, Rusya ve İtalya oldu. Türkiye, 28 Kasım günü saat 23.00 itibarıyla 30 bin 103 vakayla 3'üncü sıraya oturdu.

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Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı

ABD 68 BİNE YAKIN VAKA AÇIKLADI

28 Kasım'da ABD 67 bin 958, Hindistan 39 bin 567, Türkiye 30 bin 103, Rusya 27 bin 100, İtalya ise 26 bin 323 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

ÜLKEMİZDE TOPLAM VAKA SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan Türkiye'nin toplam vaka sayısının 578 bin 347 olduğu görüldü. Türkiye, yarım milyonu geçen toplam vaka sayısıyla 18. sırada yer alıyor. Ayrıca bugüne kadar 13 bin 373 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 714'ü semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 182 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 373, toplam hasta sayısı ise 487 bin 912'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3611 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3611 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 396 bin 227'e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424, ağır hasta sayısı ise 4903'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 23 bin 389 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 487 bin 912 olarak görünüyor.

Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı
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