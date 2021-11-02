Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi - Haberler
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Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel
Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

ABD Donanması'na ait 'USS Mount Whitney' isimli savaş gemisinin Sarayburnu Limanı'na demirlemesinin ardından Türkiye Gençlik Birliği, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu ve o anın görüntülerini yayınladı.

Abd Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi dün akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. İstanbul'da üç gün kalacak olan gemi, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacak.

"AMERİKAN ASKERLERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİK"

Sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" notu düşüldü.

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

O ANIN GÖRÜNTÜLERİNİ DE PAYLAŞTILAR

Bir sonraki paylaşımda o ana ait görüntüleri de paylaşan TGB, "ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, On düvele karşı, Mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha, ÇUVALIMIZI GEÇİRDİK.!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiUSS Mount Whitney

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Emre İliksiz
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