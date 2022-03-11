Türkiye'deki üçlü zirve sonrası Fransa'da Macron'u yerden yere vuruyorlar: Telefonu elinden bırakmıyor
- Güncelleme:
Fransa'da nisan ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde adaylar birbirlerine karşı bütün kozları kullanırken, dün Antalya'da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya zirvesi de adayların gündemi oldu. Anketlerde Macron'un ardından üçüncü sırada olan Jean-Luc Melenchon canlı yayında Macron hakkında "Telefonu elinden bırakmıyor, konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.
Fransa, nisan ayının başında yapılacak seçimlere hazırlanırken, dün canlı yayında Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından RMC'ye çıkan aşırı solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de görüşmesi üzerine çok sert açıklamalarda bulundu. Melenchon, Fransa'nın Rusya-Ukrayna savaşındaki basiretsizliğini eleştirdi.
Melenchon, "AB'nin başkanı şu an sayın Macron. O da sürekli telefonda. Küba krizindeki sahneleri canlandırıyor. Kennedy gibi telefonda. Telefonu elinden bırakmıyor, konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz. Bu insanlar peki nerede görüşecek? Türkiye'de. Bu bir başarısızlıktır. Avrupa oyun dışı kaldı" dedi.
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya - Ukrayna - Türkiye üçlü zirvesi, dünya gündemine oturdu. Toplam 330 gazetecinin takip ettiği zirve 1,5 saat sürdü. Görüşmeler sonrası liderler açıklamalarda bulundu.
Zirvenin ardından ilk değerlendirme Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasın gerçekleştirildiğini belirtti.
Dmitro Kuleba görüşmeye insani amaçla geldiğini ifade ederek, "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek" diye konuştu.
"Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yapan Ukraynalı bakan sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi. Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız. Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti." Bakan Kuleba ayrıca, Ukrayna'nın nükleer silah yapma çabası içinde olduğuna dair Rus tarafının iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın ardından kameralar karşısına geçen Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, "Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz" dedi.
"Bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz" diyen Lavrov sözlerine şöyle devam etti: "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Görüşmemizin sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için hangi tedbirleri almamız gerekiyor bunu konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022