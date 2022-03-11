Türkiye'deki üçlü zirve sonrası Fransa'da Macron'u yerden yere vuruyorlar: Telefonu elinden bırakmıyor

Fransa, nisan ayının başında yapılacak seçimlere hazırlanırken, dün canlı yayında Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından RMC'ye çıkan aşırı solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de görüşmesi üzerine çok sert açıklamalarda bulundu. Melenchon, Fransa'nın Rusya-Ukrayna savaşındaki basiretsizliğini eleştirdi.

AVRUPA OYUN DIŞI KALDI

Melenchon, "AB'nin başkanı şu an sayın Macron. O da sürekli telefonda. Küba krizindeki sahneleri canlandırıyor. Kennedy gibi telefonda. Telefonu elinden bırakmıyor, konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz. Bu insanlar peki nerede görüşecek? Türkiye'de. Bu bir başarısızlıktır. Avrupa oyun dışı kaldı" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya - Ukrayna - Türkiye üçlü zirvesi, dünya gündemine oturdu. Toplam 330 gazetecinin takip ettiği zirve 1,5 saat sürdü. Görüşmeler sonrası liderler açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Zirvenin ardından ilk değerlendirme Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasın gerçekleştirildiğini belirtti.

"ATEŞKES KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDEMEDİK"

Dmitro Kuleba görüşmeye insani amaçla geldiğini ifade ederek, "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek" diye konuştu.

"RUSYA'NIN TALEPLERİ TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ"

"Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yapan Ukraynalı bakan sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi. Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız. Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti." Bakan Kuleba ayrıca, Ukrayna'nın nükleer silah yapma çabası içinde olduğuna dair Rus tarafının iddialarının doğru olmadığını söyledi.

LAVROV: İNSANİ KORİDOR ÖNERİMİZİ TEKRARLADIK

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın ardından kameralar karşısına geçen Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, "Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz" dedi.

"SİVİLLER KALKAN OLARAK KULLANILIYOR"

"Bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz" diyen Lavrov sözlerine şöyle devam etti: "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Görüşmemizin sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için hangi tedbirleri almamız gerekiyor bunu konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor.