Türkiye'de yeni vaka sayısı 40 bini aştı
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Türkiye'de yeni vaka sayısı 40 bini aştı

Deutsche Welle - Haberler | Yaşam
Türkiye'de yeni vaka sayısı 40 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucu tespit edilen yeni vaka sayısı 40 bin 806 ile yeni bir üst seviyeye ulaştı.

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Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucu tespit edilen yeni vaka sayısı 40 bin 806 ile yeni bir üst seviyeye ulaştı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 test yapıldığını ve bunlardan 40 bin 806'sının pozitif olduğunu açıkladı. Böylece yeni vaka sayısı 8 Aralık 2020'de ulaştığı, günlük 33 binden fazla vakanın tespit edildiği dönemin ardından bu hafta tekrar 30 bin eşiğini aşmış oldu.

Yine Sağlık Bakanlığının verilerine göre Covid-19 bağlantılı olarak son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 176 olarak verildi. Böylece Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bin 713'e ulaştı. Ülkedeki ağır hasta sayısının da 2 bin 135 olduğu bildirildi.

Bu arada Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu belirtti. Korur Fincancı, "Hastanelerde yer bulmak çok zor" ifadesini kullandı.

Gençler arasında hızla yayılan İngiliz varyantı 81 ilde tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamasında, Türkiye'de virüsün daha hızlı yayılan ve daha tehlikeli olarak nitelenen değişik varyantlarına 81 ilde rastlandığını duyurmuştu. Koca, "İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır" şeklinde konuşmuştu.

"Artık dillendirilmesin denen kongreleri yaptık"

Hacettepe Üniversitesi hekimlerinden Prof. Dr. Bengi Başer de "Bugün 40 bin vakayı aştık.

Çünkü; Artık dillendirilmesin denen kongreleri yaptık. Salgın kontrole alınmadan açıldık. Vakalar artıp, hastaneler dolarken ek tedbir, Cumartesi kapanmak oldu. Okulları açtık ama yeterli önlemleri almadık. Sayının artışına şaşırdık mı!" şeklinde tepki gösterdi.

Genetik bilimci Çağhan Kızıl, Twitter'dan yaptığı yorumda, "40 bin resmi vakanın üzerine çıkıldı. Testlerin %17'sı pozitif. Sonu nereye gidecek belli değil, ama nedenlerden bazılarını biliyoruz: başarısız yönetim, çifte standart, varyantların yayılımına rağmen genel açılma, siyasi ve ekonomik rant, yaratılan rehavet, geciken aşılama" ifadelerini kullandı.

Nöroloji uzmanı Prof.Dr. Sultan Tarlacı da "Aşı hızımız mutasyonlu virüsün çok hızlı olan yayılma hızından maalesef çok daha az. Bugün 40 bin yeni vaka, 175 vefat... 1 Nisan şakası gibi... Bugüne kadar da 395 sağlık çalışanı vefat etti." paylaşımında bulundu.

DW/ ETO,ET

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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