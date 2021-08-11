Türkiye'de kaç Afgan var? Ülkemizde kaç Afgan göçmeni var? 2021 Türkiye'deki Afganların sayısı kaç?

Küreselleşen dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan göç ve ona bağlı problemler her geçen yıl artıyor. Ülkemizde ise son yıllarda göçmen sayılarında artış yaşanıyor. Resmi kaynaklara göre 2017'de 45 bin 259, 2018'de 100 bin 841, 2019'da 201 bin 437, 2020'de 50 bin 161, 2021'in ilk 6 ayında ise 25 bin 643 Afgan'ın yakalandığı belirtildi. Peki, Türkiye'de kaç Afgan var? Ülkemizde kaç Afgan göçmeni var? 2021 Türkiye'deki Afganların sayısı kaç? Detaylar haberimizde...

Gündemde yer alan konuların başında ülkemizdeki Afgan sayısı geliyor. Goc.gov.tr nin verilerine göre 05.08.2021 tarihi itibariyle ülkemizde toplamda 32.727 yakalanan düzensiz Afgan göçmen vardır. Peki, Ülkemizde kaç Afgan göçmeni var? 2021 Türkiye'deki Afganların sayısı kaç? Türkiye'de kaç Afganistan göçmeni var?

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN SAYISI KAÇTIR?

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Türkiye'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısı şu anda 3,9 milyondur ve bunların yüzde 90'ı Suriyeli olup Suriye'de devam eden çatışmalar sonucunda Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de sığınma, uluslararası koruma veya mülteci statüsü talep eden farklı milletlerden diğer göçmenlerle birlikte 3,6 milyon Suriyeli Türkiye'de Geçici Koruma için kaydolmuştur.

Türkiye aynı zamanda 2015 yılında Akdeniz Krizinin merkezinde yer almıştır. Yunanistan'a Türkiye'den gelen göçmen sayısı, 2015 yılında en yüksek seviyesi olan 850.000'den 2017'de 186.786'ya düşmüş olsa da, bu göçmen rakamları halen ciddi sayıdadır. Türkiye karadan ve denizden düzensiz göç konusunda en büyük zorluklardan bazılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.

TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN VAR 2021?

Goc.gov.tr nin verilerine göre 05.08.2021 tarihi itibariyle ülkemizde toplamda 32.727 yakalanan düzensiz Afgan göçmen vardır.

Kaynak : goc.gov.tr

Buna ek olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, (2020 güncel sayımlarına göre) Türkiye'de uluslararası koruma altında 116 bin 400 Afgan sığınmacı bulunmaktadır.