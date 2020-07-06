Türkiye'de İnternet Başında Geçen Süre Açıklandı! Bilgi Güvenliği Derneği, internette geçirilen süre ile ilgili bir açıklamada bulundu. Türkiye'de internet başında geçirilen süre, dünya ortalamasından bir hayli yüksek çıktı.

Bilgi Güvenliği Derneği, internette geçirilen süre ile ilgili bir açıklamada bulundu. Türkiye'de internet başında geçirilen süre, dünya ortalamasından bir hayli yüksek çıktı. Gelin Türkiye'deki internet kullanım verilerine göz atalım.

Bir günde internette geçirilen süre, dünya ortalamasında 6 saat 43 dakika olarak belirlenmişti. Türkiye'de ise günlük internet kullanım süresi ortalama 7 saat 29 dakika. Konu ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, gün içerisinden 8 saat uyku süresinin çıkarıldığında, kalan zamanın %40'ından fazlasının internette geçirildiğini dile getirdi.

Türkiye'de internet başında geçirilen süre çok yüksek

Açıkladığı veriler arasında bazı ilgi çekici rakamlar da var. Verilere göre dünyada toplamda 7,8 milyar insan bulunuyor ve bunların 4,57 milyarı internet kullanıcısı. Türkiye'de ise nüfusun %75,3'ü internet kullanıyor. Dünyada toplam sosyal medya kullanımının 3,8 milyar kişiye ulaştığını açıklayan Atalay, Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirtti.

Dünyada en fazla kullanılan sosyal medya platformlarını sırasıyla Facebook, Youtube ve WhatsApp olarak dile getiren Atalay; Türkiye'de kullanıcıların en fazla ziyaret ettiği siteler arasında Youtube'un 2'nci sırada, Facebook'un 3'üncü sırada, Twitter'ın 5'inci sırada yer aldığını dile getirdi.

Kaynak: Tamindir