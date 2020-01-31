: 'Türkiye'de ilk koronavirüs vakası' iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

31.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:07

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsün İstanbul'da ortaya çıktığı iddia edildi.

BirGün'ün haberine göre hastane kaynakları henüz kesin bir teşhisin konulmadığını vurgularken, şüphe nedeniyle yapılan testlerin sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Çapa Tıp Fakültesi'nde Çinli bir çocuğa koronavirüs tanısının koyulduğunu öne sürdü.

Yarkadaş, "Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor" diye yazdı.

Yarkadaş açıklamasında, "Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarına devam eden Yarkadaş, "Neden dün gece İÜ'ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız?" diye sordu.

Yarkadaş, 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınının da karantinaya alındığını öne sürdü.

Yarkadaş'ın gündeme getirdiği iddia ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları açıklama yaptı.

"ÇİNLİ ÇOCUK 10 GÜN ÖNCE ŞANGAY'DAN GELDİ"

Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Çinli çocuğun 10 gün önce Şangay'dan Türkiye'ye geldiğinin öğrenildiğini bildiren kaynaklar, an itibariyle hastalığın kesin teşhisinin yapılmadığını kaydetti.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk tedaviye rağmen çocuğun durumunun dün akşam saatlerinde ağırlaştığını aktaran tıp fakültesi kaynakları, bugün ise durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

Tıp fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının ise henüz çıkmadığını belirtti.

YARKADAŞ'TAN YENİ AÇIKLAMA: İŞTE BELGE

Daha sonra bir açıklama daha yapan Yarkadaş, "Hasta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu. İŞTE BELGE: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş!" ifadelerini kullandı.

"'ÖN TANI' YERİNE 'KESİN TANI' ŞIKKI İŞARETLENMİŞ"

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs şüphesiyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan Çinli çocukta mevsimsel bir grip türü olan 'Influenza B' tanısı konduğunu söyledi. Bakan Koca, bu çocuğa ilişkin koronavirüs teşhisinin, bilgisayar üzerinde 'öntanı' yerine 'kesin tanı' şıkkının işaretlenmesi nedeniyle yanlışlıkla yazıldığını söyledi.

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