Türkiye'de İlk Filateli Sınıfı Karşıyaka'da açıldı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Karşıyaka Türkbirliği İlkokulu'nda açılan filateli sınıfı, birinci sınıf öğrencilerinden oluşan bir şubede faaliyetine başladı. Aynı öğrenciler, her yıl bir üst sınıfta projenin birer aktörü olarak Filateli ve Pul ile olan ilgilerini devam ettirecek.

Karşıyaka Türkbirliği İlkokulu'nda Filateli sınıfının açılması nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İzmir PTT Başmüdürü Adnan Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, Muğla PTT Başmüdürü Abdullah Yavuz, İzmir PTT Başmüdür Yardımcısı Alper Ateşoğlu, İzmir PTT Başmüdürlüğü Değerli Kağıtlar Müdürü Nihat Yüksel,Karşıyaka PTT Müdürü Nihat Candoğan, Muğla Ortaca PTT Müdürü Cemal Demirtaş, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadenizve Türkbirliği İlkokulu Müdürü Sibel Özer, Ortaca'daki filateli sınıf başkanı Ecem Yağmur Demirtaş katıldı.

Filateli sınıflarında pul koleksiyonculuğunun anlatılması ve tanıtılması ekseninde öğrenciler arasında sevgi ve saygının kurulmasına katkı sağlayacak.

PTT İzmir Başmüdürü Adnan Sert yaptığı konuşmada filateli sınıflarının küçük yaşlarda kazanılan güzel alışkanlıklara katkıda bulunulacağını belirterek şunları söyledi. "Öğrencilerin ilkokulu bitirdiklerinde pul biriktirme/koleksiyonerlik anlamında kendi tercihlerini yapabilir durumda, birer küçük filatelist olarak onları uğurlayacağız. Mezun olanların yerine, yine aynı şube birinci sınıf öğrencilerini yeni koleksiyoner olarak donatmaya ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzmir Karşıyaka Türkbirliği İlkokulu ile Muğla Ortaca Özel Bahçeşehir İlkokulu Filateli sınıfları "Kardeş Filateli Sınıfı" kurgusu altında birleştirerek, ailelerin de destekleyeceği beklentisiyle, her alanda paylaşım ve iletişim kurma olanaklarını hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Okul Müdürü Sibel Özer'de yaptığı konuşmada "Çocuklarımız için bu güzel organizasyonda emeği geçen İzmir PTT Başmüdürlüğü Değerli Kağıtlar Müdürü Nihat Yüksel ve Karşıyaka PTT Müdürü Nihat Candoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra PTT İzmir Başmüdürü Adnan Sert tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu'na özel bir pul koleksiyonu, okul müdürü Sibel Özer'e hediyeler verildi. Daha sonra filateli sınıflı öğrencilerine fotoğraflarının basılı olduğu pullar ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Karşıyaka Türkbirliği İlkokulu'nda Filateli sınıfının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet İlkokulları arasında Türkiye' de bir ilk olduğu, Özel okullarda ise geçen yıllarda Muğla'nın Ortaca İlçesi PTT Müdürlüğü ile Özel Çözüm Koleji işbirliği ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkbirliği İlkokulunun kuruluş yıldönümü, 10 Kasım, 23 Nisan, 24 Kasım ve 29 Ekim gibi Özel tarihleri kapsayan günlerde okulda Pul Sergisi/SergiIeri açılacak, tüm okul öğrencilerinin ve ailelerinin ziyaret etmeleri imkânı sunulacak.

fiIateli nedir?

"Pul" ve pul ile ilgili zarfları , posta kartlarını, damgaları ve benzeri maddeleri biriktirerek koruma ve saklama işine pul koleksiyonculuğu/filateli, bunu yapan kişilere de pul koleksiyoncusu/fiIatelist denir.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet