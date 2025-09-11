Türkiye'de Hamas üyesi var mı, nerede? Türkiye Hamas'ı destekliyor mu?

Türkiye'de Hamas üyesi var mı? Hamas, 1987 yılında Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Filistin'deki uzantısı olarak kuruldu. Kuruluşundan itibaren Filistin'de etkin bir siyasi ve askeri yapı olarak faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE'DE HAMAS VAR MI?

Türkiye'de Hamas üyelerinin bulunduğuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Türk Dışişleri kaynakları ve uzmanlar, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Kamuoyunda yer alan tartışmalara rağmen, devlet kurumları tarafından Hamas üyelerinin Türkiye'de bulunduğuna dair doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Hamas, Filistin'de özellikle Gazze Şeridi'nde etkinliği ile biliniyor. 2007 yılından bu yana Gazze'yi yöneten örgüt, hem siyasi hem de silahlı yapısıyla faaliyet yürütüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları üzerinden İsrail'e karşı direniş gösterirken, aynı zamanda abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

TÜRKİYE'DE HAMAS SİYASİ BÜROSU VAR MI?

Türkiye'de Hamas'ın resmi bir siyasi bürosu bulunduğu iddiaları da hem Türk Dışişleri hem de uzmanlar tarafından kesin olarak reddedildi. Resmi kaynaklara göre, Türkiye'de Hamas'ın herhangi bir temsilciliği veya siyasi bürosu yok. Bu iddialar, geçmişte uluslararası basında gündeme gelse de resmî makamlar tarafından defalarca yalanlandı.

HAMAS NEDİR, KİMDİR?

Hamas, 1987 yılında Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) Filistin'deki uzantısı olarak kuruldu. 2017 yılında yayımladığı yeni siyaset belgesinde, fikri açıdan İhvan ekolünden beslendiğini ancak bağımsız bir Filistin örgütü olduğunu açıkladı. 2006 yılında yapılan seçimlerde iktidara gelmesine rağmen, Batılı ülkeler tarafından tanınmadı ve hükümetten düşürüldü.

Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çatısı altında yer almazken, Gazze'de yönetim sorumluluğunu elinde bulunduruyor.