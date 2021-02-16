Türkiye-ABD görüşmesinin perde arkası! Fotoğraflar ve deliller gösterildi

ABD, terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı hain saldırıyı ilk olarak kabul etmek istemezken, Türkiye bu duruma tepki gösterdi ve ABD geri adım attı. İki ülke yetkilileri arasındaki görüşmenin perde arkası ortaya çıkarken, sürecin Dışişleri Bakanlığı'nda çözüldüğü, delil ve fotoğrafların ABD'li yetkililerin önüne konulduğu aktarıldı.

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, dün ABD'den skandal bir açıklama geldi. ABD tarafından yapılan "Eğer PKK yaptıysa" açıklaması tepki çekerken, Ankara'daki ABD-Türkiye trafiğinden sonra açıklama düzeltildi ve saldırı için "PKK yapmıştır" denildi.

Olayın yankıları hala sürerken, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Canova, Ankara'da sıcak dakikaların yaşandığını belirtirken, "Yoğun bir trafik vardı. Bunu söyleyebilirim ama öncesindeki o açıklama 'eğer'li başsağlığı Ankara'da Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin sözlerine güven duyulmuyor mu? soru işaretine beraberinde getirdi. Bu ikili ilişkilerde derin bir kırılmaya sebebiyet verebilecek bir açıklama olarak da nitelendiriliyordu" dedi.

"UYARININ ARDINDAN ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı ilk açıklamayı anımsatan Canova, "Nitekim Cumhurbaşkanı dün ilk olarak NATO müttefikliğini hatırlattı ve dedi ki: 'NATO'da bu birlikteliğimiz sürecekse bize samimi davranacaksınız.' İşte bu çok önemli bir uyarıydı. Bu uyarının arkasına ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İşte o çağrının hemen ardından süreç başladı diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANIYLA ABD BÜYÜKELÇİSİ KONUŞTU

Yetkililerden aldığı bilgileri aktaran Canova, "Dışişleri Bakanıyla ABD Büyükelçisi orada ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdiler. Ve bizzat Dışişleri Bakanı tarafından Büyükelçi'ye Türkiye'nin duymuş olduğu rahatsızlık iletilmiş oldu. Sonrasında tabi Büyükelçi Levent Gümrükçü'yle de bir görüşme yaptı. Ankara Büyükelçi nezdinde o açıklamayı kınadı" dedi.

"ŞEHİTLERDEN PKK'NIN SORUMLU OLDUĞU AÇIKLAMAYA YANSIDI"

Açıklamalarına devam eden Canova, "Yine edindiğim bilgilere göre; Büyükelçi de yapılan açıklamanın zamanlama açısından ve tabi her bakımda talihsiz olduğunu, yanlış olduğunu ifade etti Dışişleri Bakanlığı'nda. Hemen arkasında iki Dışişleri Bakanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemliydi. Aslında Bakanlar arasında ilk temastı Biden yönetimi başa geçtikten sonra. O görüşmede de ABD'nin yaptığı açıklama değişti. İşte süreç ondan sonra tersine dönmeye başladı. Bu kez şehitlerden PKK'nın sorumlu olduğu ABD'nin Dışişleri Bakanlığı açıklamasına yansıdı" dedi.

"SAVUNMA BAKANLIĞI, BÜYÜKELÇİYE DELİLLERİ GÖSTERDİ"

Çavuşoğlu'nun muhatabına "Türkiye'ye güven meselesidir bu" dediğini aktaran Canova, "Bunun altını çizdi ve 'en yüksek Türk makamlarından gelen açıklamanın sorgulanması müttefiklik ilişkisine sığmaz' ifadelerini kullandı. Bu mesajların etkili olduğunu anlıyoruz. Nitekim arkasına ABD Büyükelçisi Savunma Bakanlığı'ndan randevu istedi, taziyeye gitti. Tabi ki Büyükelçi'nin Savunma Bakanlığı'na gittiğinde Dışişleri Bakanlığı'ndaki hem iki bakanın görüşmesi hem Büyükelçi'ye verilen mesajlar sonrası ABD'nin PKK'nın sorumluluğunu kabul etmiş vaziyette olduğunun altı çiziliyor ama bununla yetinilmedi. Savunma Bakanlığı, büyükelçiye delilleri gösterdi" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ DIŞİŞLERİ BAKANLĞI'NDA ÇÖZÜLDÜ"

Canova açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Nitekim Blinken da görüşmede Çavuşoğlu'na bu yönde mesajlar verdi. PKK'nın sorumluluğunu kabul ettiklerini de açık açık ifade etti. Sonrasındaki yazılı açıklamalarına da bu yansıdı. Yani o 'eğer'li başsağlığının yerini 'PKK bu olaydan sorumludur' ifadeleri yer aldı. Dediğim gibi süreç Dışişleri Bakanlığı'nda çözüldü. Ardından da Savunma Bakanlığı'nda deliller Büyükelçi'nin önüne konuldu. Hem otopsi raporları hem fotoğraflarla olayın PKK'nın sorumluluğu olduğu altını çizildi"