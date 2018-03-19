Türk Parlamenterler Birliği'nden Kilis'e ve Harekata Destek

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki heyet Kilis Valiliğini ziyaret ederek, Zeytin Dalı Harekatı ve kente olan desteklerini dile getirdi.

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki heyet Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret ederek, Zeytin Dalı Harekatı ve Kilis'e desteklerini iletti. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, daha önce Fırat Kalkan Harekatı ile terör örgütlerinin temizlendiğini ifade ederek, "Türkiye'nin çok çeşitli noktalarına yöneltilen PYD/PKK tarafından yapılan saldırıların ortadan kaldırılması için başlatıldı. Çok şükür dün itibariyle kahraman Mehmetçiğimizi Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri gününü idrak ettiğimiz, milletçe yüreklerimizde bir kez daha yaşadığımız bir günde Zeytin Dalı Harekatı'nda ana hedef noktalarından birisi olan Afrin şehrinde terörün arındırılması ve kontrol altına alınmasını da gerçekleştirdi. Allah onlardan razı olsun, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle öncelikle bir defa Kilis şehri Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde de DEAŞ tarafından 95 roketli saldırı olmuştur. Bu saldırılarda 25 insanımız hayatını kaybetmişti. Fırat Kalkan Harekatı ile bu saldırılardan bertaraf edilerek, güvenli bir ortam sağlandı. Suriyeli masum insanları Fırat Kalkanı sahasında huzur buldu. Zeytin Dalı Harekatı süresince ilimize 48 roketli saldırı düzenlendi. Bunların 38 tanesi şehir merkezine, 38 saldırının 32 tanesi doğrudan cami, okul, hastane lokanta, konut gibi tamamen sivil insanların yaşadığı yerlere yapıldı. İki insan hayatını kaybetti, birisi 27 yaşında bir Suriyeli misafirimiz, bir diğeri ise 83 yaşında bir hemşerimizdir. Allah rahmet eylesin ve 38 de yaralımız oldu. Yaralılarımız çok şükür taburcu oldular. Fırat Kalkanı bölgesindeki şehirlere yönelik YPG'nin ağır saldırıları oldu. Belki çok fazla gündeme gelmemiş olan saldırılardı. Ancak bizim elimizdeki kayıtlara göre Azez-Mare gibi Fırat Kalkanı sahasında Türkiye'nin desteğiyle, insanı yardımlarıyla yaşayan Suriyelilere 509 çeşitli mühimmatla yapılan saldırı oldu. Bu saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil ise Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk milletinin bir beka meselesi olduğunu ifade ederek, "Terörist sınırlarımızın öbür tarafında ülkemiz insanının ve orada yaşayan insanların dini, cinsiyeti, milliyet'i ne olursa olsun, terör saldırıları yapılmıştır. Terörden zarar gören millet olarak, devlet, olarak üzerimize düşen bütün görevleri yapma sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz ve getireceğime de canı gönülden inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir karar verdi. Millet olarak asil bir duruş sergiledik. Sivil vatandaşların zarar görmemesi için büyük çaba sarf edildi. Bölgeyi sadece teröriste arındırmak için elimizden gelen bütün imkanları yaptık. Belediyemiz devlet organlarımız net olarak, hep birlikte hareket ettiler. Çanakkale gibi gibi önemli bir günde Afrin temizlendi. Bundan sonrada yeni bir medeniyetin hep beraber inşa edeceğiz. Biz de cani gönülden bunu destekliyoruz" dedi. - KİLİS