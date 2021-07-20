Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı Azerbaycan'da ihtiyaç sahipleri için kurban kesti

- Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı Azerbaycan'da ihtiyaç sahipleri için kurban kesti Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesimi yaptı.

- Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı Azerbaycan'da ihtiyaç sahipleri için kurban kesti

BAKÜ - Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesimi yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından bu sene toplam bin 260 hisse kurban kesilerek başkent Bakü ve diğer bölgelerdeki ihtiyacı olan ailelere, gazilere ve Karabağ göçmenlerine dağıtılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Azerbaycan'a 180 büyükbaş kurban gönderildi. Gönderilen kurbanlardan 560 hisse (80 büyükbaş) Bakü'de, 700 (100 büyükbaş) diğer bölgelerinde kesilerek ihtiyaç sahibi kişi ve kuruluşlara ulaştırılması planlanıyor.

Türk Kızılayı tarafından 12 bin 500 ihtiyaç sahibine kurbanlık dağıtılacak

Azerbaycan'da Türk Kızılayı tarafından İslami şartlara uygun olarak kesilen kurban etleri başta Dağlık Karabağ savaşında şehit düşen aileler olmak üzere Azerbaycan'ın birçok bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yetim ve engelli bireylere ulaştırılacak. Türk Kızılayı olarak dünyanın 22 ülkesinde kurban faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Bu mübarek günde yaklaşık 5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalışıyoruz. Yurtiçinde 50 bin, yurtdışında 100 bin hisse civarında büyükbaş kesimimiz olacak. Azerbaycan'da 12 bin 500 aileye ulaşacağız. 350 hisse ile buradayız. Sıkıntı içinde ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden başlayarak Bakü'nün tamamındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Düzgün bir şekilde kesimlerimiz yapılacak. Araçlarımızla ihtiyaç sahiplerinde hijyenik ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak" dedi.

Kızılay'ın Türkiye'nin en güçlü ve en büyük insani yardım kuruluşu olduğunu vurgulayan Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Kızılay bugün Azerbaycan'da, Karabağ'da ve Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde milletimizin gönderdiği kurban hisselerini dağıtmak üzere kesim yapmaktadır. Hayırseverlerimizin hayırları kabul olsun. Vesile olan Kızılay'ımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Türkiye Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuz Yılmaz,"Cenab-ı Hak, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde, özellikle pandemiden uzak nice bayramlara ulaştırsın. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban paylaşımımız var. Bu yıl inşallah 180 büyükbaş kurbanlıkla beraber bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün kesimlerimize başladık. 80 büyükbaş kurbanımızı Bakü'de, 100 büyükbaş kurbanımızı da bölgelerde keseceğiz. Kurbanımızı 30 yıl boyunca işgalde kalan ve bu toprakların kurtarılmasında canlarıyla fedakarlıkta bulunan aziz şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize, ihtiyaç sahiplerine, göçmenlere ve yetimhanelere dağıtacağız. Kurban kardeşliktir, paylaşmadır. Bu vesileyle biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Öncelikle bağışta bulunan vatandaşlarımıza, halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların selamını iletiyoruz, onların hediyesini kardeşlerine ulaştırıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli