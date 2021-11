Türk Kızılay Kadirli Şubesi, "İsimlerle Yeşeren Fidanlar Şenlendirme Projesi" ile fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor

Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer, ilçemizde bulunan Karatepe Köyünde çıkan orman yangının da kaybedilen ağaçların yerlerine yenilerini dikmek, dikilen ağaçların her birine ilçemizdeki tüm şehitlerimizin, Türk Kızılayına emeği geçmiş ve Kadirlimize emeği geçmiş değerli büyüklerimizin adına fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kızılay Kadirli Şube Başkanlığı Mart 2021 - Kasım 2021 tarihleri arasında "İsimlerle Yeşeren Fidanlar Şenlendirme Projesi" ile fidanlar toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

Daha yaşanabilir bir çevre için çalışmak amacı taşıyan proje kapsamında bilgi veren Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer ilçemizde bulunan Karatepe Köyünde çıkan orman yangının da kaybedilen ağaçların yerlerine yenilerini dikmek, dikilen ağaçların her birine ilçemizdeki tüm şehitlerimizin, Türk Kızılay'ına emeği geçmiş ve Kadirlimize emeği geçmiş değerli büyüklerimizin adına fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Projemiz orman alanlarını korumak, ormanda yaşayan canlıların korunması ve daha yaşanabilir çevreyi gelecek nesillere bırakmak amacıyla gerçekleştiriyoruz diyen Biçer " Toprakla buluşturulan her bir fidana can suyu verildi ve yukarıda belirtilen kişilerin isimlerinin bulunduğu isimlikler her fidana çakıldı.

35 Şube gönüllüsünün, Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğündeki okullar ve diğer STK Üyelerinin destek verdikleri organizasyona 250 kişi katılım sağladı. Projeye dahil olan kişiler, her öğrencimizin bir fidanı yetiştirmesi, bakımını yapması, gelişimini gözleyip not etmesini de amaçlamaktadır. Fidanlarla Şehitlerimizin ve İlçemize Değer katan büyüklerimizin isimlerini yaşatmak, Çevremizi koruma ve geliştirme farkındalığı oluşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Daha yeşil bir doğa için fidanlarımızı dikmeye diktiğimiz fidanlarının bakımlarını sürdürmeye devam edeceğiz "dedi. Menderes Özat

