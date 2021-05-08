Türk Kızılay gönüllüleri, Elazığ'da mezarlıkların temizlik ve bakımlarını yapıyor
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Türk Kızılay gönüllüleri, Elazığ'da mezarlıkların temizlik ve bakımlarını yapıyor

Türk Kızılay gönüllüleri, Elazığ'da mezarlıkların temizlik ve bakımlarını yapıyor
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında mezarlıkların temizlik ve bakımlarını gerçekleştiriyor.

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında mezarlıkların temizlik ve bakımlarını gerçekleştiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara destek olmak için genç gönüllüler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlık temizliği için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Elazığ merkez ve ilçelerinde bir araya gelen 250'ye yakın gönüllü genç, mezarlıkların temizliği, bakımı ve sulamasını yaptıktan sonra dua ediyor.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, tam kapanma dolayısıyla gönüllü gençlerle mezarlık ziyareti gerçekleştirdiklerini, gençlerin mezarlıkların temizlik ve bakımını yaptığını söyledi.

"Rahmete kavuşan herkese Fatiha okuyarak çalışmamızı sürdürüyoruz." diyen Kızılkaya, gönüllü gençlere teşekkür etti.

Genç Kızılay İl Başkanı Fatih Bozkurt da evlerinden çıkamayan vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmak için mezarlıkların bakımını yaptıklarını dile getirdi.

Bütün gönüllülerle sahada durmadan çalıştıklarını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bakıma muhtaç olan kabirlerin bakımını ve sulamalarını yapıyoruz. Salgında vatandaşlarımıza destek olmaya çalıyoruz. Tam kapanmada vatandaşlarımız dışarı çıkamıyor. Bizler de Genç Kızılay teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile sokağa çıkma kısıtlamasından muafız. Bu kısıtlama gereği bu işi kendimize görev edindik. Mezarlıkların bu yılki temizlik ve bakımını Genç Kızılay gönüllüleri olarak üstlendik."

Gönüllülerden Melike Albayrak da yaptıkları çalışmadan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kısıtlama yüzünden vatandaşlarımızın mezarlıklara gelememesinden dolayı bu çalışmayı başlattık. Vatandaşlarımızın içini rahatlatmak için üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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