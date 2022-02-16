Türk Eğitim Derneği'nin 45'inci kampüsü Üsküdar'da açıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Türk Eğitim Derneği, 45'inci kampüsü Üsküdar'da açıldı. Çengelköy'de açılan TED Üsküdar Koleji'nin açılışı bugün gerçekleştirildi.

Kuruluş amacını, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitime erişimi bulunmayan çocuklara destek olmak, Türk eğitim politikalarına yön vermek ve eğitim anlayışını dünya standartlarına çıkarmak olarak niteleyen TED, varlık gösterdiği her il ve bölgede eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Toplam 94 yıllık eğitim deneyimini Türkiye'nin her bir yanına yaymayı hedefleyen Türk Eğitim Derneği, kampüslerine bir yenisini daha Üsküdar'da ekledi.

Bugün gerçekleştirilen TED Üsküdar Koleji'nin tanıtım programına; Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı Lütfullah Kayalar, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Üsküdar Koleji Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu katıldı.

EĞİTİM İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA SARF ETMEKTEYİZ

Üsküdar'ın tarih boyunca ilim ve irfan kenti olduğunu söyleyen Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, geçmişte ilim ve irfan erbabı münevverlerin yaşamak için genellikle Üsküdar'ı tercih ettiğini söyledi. Demiryürek, "Türkiye'de özel okullara devam eden çocukların oranı yüzde 8,5 oranı karşımıza çıkmaktadır. İstanbul'a bakıldığında ise bu rakamın yüzde 12,5 olduğunu görüyoruz. Bu oran Üsküdar'da ise yüzde 27,7. Bu oranın Türkiye'de çok örneği yoktur. Bizim işimiz her zaman eğitimdir. ve eğitim için büyük çaba sarf etmekteyiz. Bugün açılan okulumuzun da Üsküdar'daki eğitime büyük katkıda bulunacağını düşünüyoruz"

"EĞİTİMDE TÜRKİYE'NİN GÖZ BEBEĞİ"

Üsküdar'da böyle bir okul açıldığı için gurur duyduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise "Bugün burada ülkemizin asırlık bir eğitim kurumunun yeni şubesinin açılışındayız. TED Eğitim Kurumları, ülkemizin göz bebeği olan asil kurumlardandır. Eminim ki Üsküdar'da açılan bu okulumuz TED'i ve eğitimi daha da üstlere ulaştıracaktır. Bu yüzden kuruma Üsküdar'da böyle güzel bir okulu açtıkları için teşekkür ediyorum. Bu eser sadece Üsküdar'a değil, tüm Türkiye'ye kazandırılmıştır" açıklamasını yaptı.

"DÜNYADA SAĞLAM OLMAK İÇİN İLK ŞART EĞİTİM"

Eğitimle ilgili açılışların toplum için çok önemli olduğunu belirten Eski Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı Lütfullah Kayalar, Türkiye'nin dünya içindeki yerini sağlamlaştırabilmesi için ilk şartın eğitim olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, "Ümit ediyorum ki burada eğitim gören öğrencilerimiz, ilerde yüksek makamlarda söz sahibi olacak kişiler olarak yetişir" dedi.

ÇOCUKLAR KENDİ DÜŞÜMCELERİYLE ÖZGÜR YETİŞTİRİLMELİ

Türk milletinin en büyük sorunu eğitimde yaşadığına değinen Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise "En büyük problem ise çocuklarımız hayal kurmuyor. Çocuklarımızı kendi düşünceleriyle özgür şekilde yetiştirmek ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Bu imkanları öğrencilere sunacağına inandığım TED'e böyle bir okulu açtıkları için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ ÜLKEMİZİ TÜCCAR EĞİTİMİNDEN UZAKLAŞTIRMAKTIR"

Açılışta konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise "Tüzüğümüzün birinci maddesi, Türkiye'nin her yerinde dünyayla rekabet edebilecek iyi yabancılığa sahip milli okullar açmak olmuştur. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde de dahil olmak üzere 45'inci şubemizi açtık. Umarım Türkiye'nin her bir köşesine eğitim konusunda ulaşıp yeni okullar açmaya devam edeceğiz. Okul açma sebeplerimizden biri, açtığımız yerdeki rekabeti değiştirmektir. Nitelikli eğitimin getirdiği rekabet koşullarını tüccar eğitiminden uzaklaştırarak ulaştığımız her bölgeye yaymaktır. İkincisi ise o bölgede eğitim için maddi imkanı olmayan çocuklarımıza burs vermektir. Üçüncüsü ise değer ve ilkelerini bilen çocuklar yetiştirerek vatanına fayda sağlayacak çocuklar yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

18 MİLYON LİRA İLE DOKUNMADIK ÇOCUK BIRAKMIYORUZ

Türk Eğitim Derneği olarak parası olandan alıp olmayana verdiklerini ifade eden Genel Başkan Selçuk Pehlivanoğlu, kendilerine yüklenen en büyük görevin imkanı olmayan çocuklara imkan sağlamak olduğunu söyledi. Pehlivanoğlu, "18 milyon liralık bütçe ile bu ülkede dokunmadık çocuk bırakmamaya çalışıyoruz. Birçok çocuğa burslu eğitimi sağlayacak yeni şubemizin açılışı da hayırlara vesile olsun" dedi.

"BİN 750 ÖĞRENCİYE EN ÇAĞDAŞ VE YENİLİKÇİ EĞİTİM"

Okulla ilgili bilgiler veren TED Üsküdar Koleji Kurucu Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türk Eğitim Derneği olarak 94 yıllık deneyim ile 45'inci şubeyi başarıyla öğrencilerle buluşturacaklarından mutlu olduğunu belirtti. Kurucu Müdür Kulaberoğlu, "İdealist ve yüksek motivasyonlu akademik kadromuzla öğrencilerimizi yirmi birinci yüzyılın çağdaş dünya vizyonu ve yetkinlikleriyle donatarak hayata hazırlıyor olacağız. TED Üsküdar Koleji'ne 2022-2023 eğitim öğretim yılı için anaokulundan sekizinci sınıfa kadar öğrenci alacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren ise lise akademisinden lise akademisine de öğrencilerimizi alarak toplamda bin 750 öğrenciye ülkemizdeki en çağdaş, en yenilikçi ve en başarılı nesilleri yetiştiren eğitimi veriyor olacağız. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanında entelektüel ve fiziksel gelişimlerini de en üst düzeyde gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

"HER ÖĞRENCİYE HİTAP EDECEK İÇERİK"

Okul sınıflarının normal standartlardan geniş yapıldığına değinen Kurucu Müdür Kulaberoğlu, "Okulumuzda 80 adet derslik, 5 adet fen bilgisi, fizik kimya ve biyoloji laboratuvarı, açık ve kapalı oyun alanları, akıl oyunları sınıfı, iki kütüphane, iki kapalı spor salonu, 2 konferans salonu, kapalı yüzme havuzu, görsel sanat derslikleri ve dersliklere ek olarak birçok faaliyetin gerçekleştirilebileceği müzik ve görsel sanatlar stüdyolarımız var. Ayrıca öğrencilerimiz için dans salonu, yaş gruplarına göre tasarlanmış yemekhaneler, video ve ses kayıt odaları, üç boyutlu yazıcı, kodlama ve iki teknoloji laboratuvarımız da mevcut" dedi.