Erdoğan, İngiltere'de Türk Bayrağını Teslim Etmeyen Kadın ile Telefon Görüşmesini Anlattı: Bu Asrın Nene Hatunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde, AK Parti 26. Dönem Milletvekilleriyle İftar Programı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lıların gösterisi sırasında Türk bayrağını teslim etmeyen Türk vatandaşlarını hatırlatarak "Bayrağı ile elinde oraya gelmiş kardeşlerimizden bir tane hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün kendisini aradım, tebrik ettim" dedi.

"ARADIM TEBRİK ETTİM"

Ramazan ayının ikinci iftarını AK Partili milletvekilleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezinde yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Chatham House önünde toplanan Türk vatandaşlarına saldıran bir PKK'lı teröristin, bir kadının elinden Türk bayrağını almaya çalıştığı görüntüyü hatırlatarak, "Kendisini aradım, tebrik ettim" diye konuştu.

"İNANDIĞIMIZA GÖRE ÜSTÜNÜZ"

İngiltere ziyaretine ilişkin konuşan Erdoğan, "En son İngiltere seyahatinden geldik. Orada gerek Chatham House'da yaptığım konuşmada gerek ikili ekonomik temsil kabiliyeti olan gruplarla yaptığım görüşmede herkesin gözü 24 Haziran seçiminde Türkiye'den ne çıkacak, Türkiye'de ne olur? Hala aynen o Gezi'ci kafa birilerinde var. Dolayısıyla bugüne kadar ne olduysa bundan sonra da o olacak dedik. Bizim bu konudaki dirayetimizi, edep noktasındaki yaklaşımımızı, ortaya koyduğumuz iradeyi görünce rahatsız olmuyorlar değil. İnanıyoruz, inandığımıza göre üstünüz" dedi.

Erdoğan'ın bahsettiği kadın

"BİR TANE İMANSIZ ÇIKTI AMA BAYRAĞI KAPTIRMADI"

İngiltere'de terör örgütü üyelerine karşı mücadele veren kadını anlatan Erdoğan, "Bugün çok duygulandım, o da malum Chatham House gittiğimiz gün orada PKK'lılar gösteri yapıyorlar, bu arada bizi sevenler de orada, onlar da onların karşısına dikiliyor. Bayrağı ile elinde oraya gelmiş kardeşlerimizden bir tane hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir tane kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı. Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün kendisini aradım, tebrik ettim. Sen bu asrın nene Hatunu'sun, Şerife Bacı'sısın dedim. Bu PKK'lılar dedikleriniz benim Şerife Bacıma, Nene Hatunuma söz geçiremiyor, o ahlaksız bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık ve net. Bu işi evvel Allah başaracağız. Bu dönüm olarak adınızı tarihe altın harflerle yazdığınızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.