Turizme pedallı destek

- Turizme pedallı destek 'Bisiklet İnsiyatifi Grubu' şehirlerin güzelliklerini turistlere tanıtacak Türkiye'nin farklı illerinden bisikletçilerin bir araya gelerek kurdukları Bisiklet İnsiyatifi Grubu, bisiklet ile gezdikleri şehirleri yaptıkları çekimler ile tanıtarak, turizme destek olmak...

- Turizme pedallı destek

'Bisiklet İnsiyatifi Grubu' şehirlerin güzelliklerini turistlere tanıtacak

KAYSERİ - Türkiye'nin farklı illerinden bisikletçilerin bir araya gelerek kurdukları Bisiklet İnsiyatifi Grubu, bisiklet ile gezdikleri şehirleri yaptıkları çekimler ile tanıtarak, turizme destek olmak için pedallıyor.

Farklı illerden üyelerin katılımı ile Kayseri'de 4 günlük kamp yapan grup Koramaz Vadisi, Ağırnas, Mimarsinan Evi, Yeraltı Şehri gibi şehrin kültürel değerlerini bisikletleri ile gezerken, diğer yandan gezdikleri yerlerin çekimlerini yaparak şehirleri turistlere tanıtmayı amaçlıyor. Kayseri'nin Kapadokya'dan fazlası olduğunu ve buraların keşfedilmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Turizmci Haluk Aykaç, "Bizim 'Bisiklet İnsiyatifi' olarak bir grubumuz var. Bu grupla Kayseri'nin ve bölgenin turizm çalışmalarını ve ekonomik olarak katkısını da değerlendirdiğimiz bir kamp gerçekleştirdik. Kampımız 4 gün sürdü ve bu kamp içerisinde Kayseri'nin tanıtımı için birçok çekim gerçekleştirdik. Burada tur rotalarını da çıkarmış olduk. Özellikle Kayseri'nin Kapadokya'nın gerisinde kalması biz turizmciler için üzücü bir durumdu. Bu yüzden de buraların gelişmesi için çekimler gerçekleştirdik ve bir an önce de faaliyete geçireceğiz. Tur rotalarında özellikle keşfedilmesi gereken noktalar Koramaz Vadisi, Ağırnas, Mimarsinan Evi, Yeraltı Şehri gibi rotalar aynı zamanda Soğanlı ve Erdemli'nin de keşfedilmesi gereken noktalardan olması gerektiğini düşünüyoruz. Buranın Kapadokya'dan hiçbir eksiği yok hatta fazlası var orada ve keşfedilmeyi bekliyor. Buraya yerli ve yabancı turistleri çekeceğiz. Özellikle kendi ekibimiz, çok farklı illerden gelen arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Burada da bizlere desteklerini esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Otellerden de bu konuda çok büyük destek aldık. Onlar da turizmin gelişmesi için son derece istekliler. Bu çalışmaları bir an evvel faaliyete geçireceğiz. Bunun için burada da arkadaşlarımla beraber de çalışmalarımızı gerçekleştirdik" dedi.

Kayseri'nin bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmediğini söyleyen grubun İzmir Üyesi Aysu Keskin ise, "Burada Erciyes Dağı'nda kamp yaptık 4 gün boyunca ve çok güzeldi. Dağdan aşağı sallandık, Kayseri Kent Meydanını gördük. Onun dışında Mimarsinan'ın doğduğu evi, Ağırnas bölgesini gezdik. Soğanlı bölgesine gittik, Peribacalarını gördük. Çok güzel ve etkili bir yer. Açıkçası Kayseri'nin bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Çok şaşırdım ve daha fazlasını görmek için başka bir zaman tekrar gelmek istiyorum. Yeraltı şehirlerinin olduğunu da biliyoruz. Birkaç tanesini gördük, daha fazlasının olduğunu öğrendik rehberlerden. Heyecanlı ve merak ediyoruz. Bisikletle gezdiğiniz zaman yavaş gidersiniz ve yavaş gittiğiniz zaman da etrafınızı fark edersiniz. Bisiklet bu açıdan psikolojik olarak bence çok güzel. Turistik bir yerde zaman yavaşladığında, etrafı görmek daha güzel olacağı için, bisikletle bir yeri gezmek bence mükemmel bir alternatif. Bu yüzden de bisiklet turizmi bence çok önerilebilir bir aktivite" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan