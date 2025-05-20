Türkiye, 577 Mavi Bayraklı Plaj ile Dünya 3'üncüsü Oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Mavi Bayrak Programı kapsamında Türkiye'nin 577 plaj ile dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi ünvanını koruduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Türkiye'nin kıyıları bu yıl da uluslararası alanda öne çıktı. Mavi Bayrak Programı kapsamında Türkiye 577 plaj ile bir kez daha dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi oldu. Ayrıca 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat da Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha ilk 3 içinde yer alarak istikrarını sürdürdü. Bu yılın verilerine göre; Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı. Antalya'yı 110 plajla Muğla ve 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir'de 48, Aydın'da 39, Samsun'da 16, Mersin ve Çanakkale'de ise 12'şer plaj Mavi Bayrak aldı. Ordu, Sakarya, Adana ve Düzce gibi iller de listeye plaj sayılarıyla katkı sağladı. Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller; 10 marina ile Muğla, 6 marina ile Antalya ve 5 marina ile İzmir oldu. Turizm tekneleri kategorisinde Antalya 13 teknede Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu" denildi.

Geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısının, bu yıl 577'ye çıktığı belirtilerek, "Marina sayısı da 27'den 29'a yükseldi. Mavi Bayrak Programı, 50'den fazla ülkede uygulanıyor ve Türkiye'de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülüyor. Türkiye'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle sürdürülen program, plajlarda 33, marinalarda 38, teknelerde 51 ve bireysel yatlarda 4 çevresel ve yönetsel kriterin sağlanmasını esas alıyor. 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerinin ayrıntılarına www.mavibayrak.org.tr adresinden ulaşılabiliyor" ifadelerine yer verildi.

'ÜLKEMİZE ÇOK YAKIŞIYOR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Bayrak, bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak. 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduk. 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi, 8 bireysel yat; Antalya'mız 233 plaj ile bu başarıya yine liderlik ediyor. TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı ve çevre hassasiyetiyle bu başarıya katkı sunan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Mavi Bayrak ülkemize çok yakışıyor. Hayırlı olsun" dedi.