ANKARA'dan törenle ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı. Trenin ilk seferine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile farklı üniversitelerden 42 öğrenciye Erzincan'ın yöresel kahvaltısı ikram edildi.

Kış sezonu boyunca Ankara-Kars hattında haftada 3 gün karşılıklı hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı. Saat 07.30'da tren garında olan Turistik Doğu Ekspresini Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kent protokolü karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, trenden inen öğrencileri Aydoğdu ve kent protokolü ile tanıştırdı.

'TURİZMİN DENİZ, KUMDAN İBARET OLMADIĞINI GÖSTERDİK'

Erzincan Tren Garı'ndaki karşılama töreninde konuşan Boyraz, "2019'dan itibaren yaklaşık 80 bin vatandaşımız muhteşem, büyüleyici bir rotada seyahat ettirdik. Bugünkü seyahatimiz diğerlerinden farklı. Farklı üniversitelerden 42 öğrencimizle seyahat ettik. Benim için çok anlamlıydı. Şu anda ilk durağımız olan dünyanın en nadide şehirlerinden biri olan Erzincan'dayız. 3 saatlik duruştan sonra Kars'a gideceğiz. Turizmin sadece deniz, kumdan ibaret olmadığını tarih ve doğayı da içine alan bir destinasyon olduğunu gösterdik. Anadolu'nun değişik yerlerinden, derelerinden, tepelerinden, ovalarından, nehirlerin yanından kıvrılarak giden Doğu Ekspresi 2 ay boyunca devam edecek" dedi.

Turistik Doğu Ekspresi'nde öğrencilerin yer almasının anlamlı olduğunu ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, "Gençlerimizle aynı hizada olmak, aynı göz temasını kurmak, onlarla beraber yolculuk yapmak, bizim gelenek göreneklerimizi, tarihimizi konuşarak değil; yaşayarak anlatmak bizim için çok anlamlı. Doğu Ekspresi'nin misafirlerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuz belirtmek isterim" diye konuştu.

Kentte yaklaşık 3 saat tarihi ve doğal güzellikleri gezecek olan misafirlere tren garında kurulan çadırlarda yörenin ürünlerinden oluşan kahvaltı ikram edildi.

1 MART'A KADAR DEVAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferi Ankara'dan başladı. Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars'ta ise bir gece boyunca mola verecek olan tren, dönüş yolunda ise Erzincan İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat misafirlerinin bölgeyi gezmeleri için bekleyecek. Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren, 1360 kilometrelik güzergahı yaklaşık 33 saatte tamamlayacak. Yolculukta, karla kaplı dağlar, vadilerden geçecek olan tren tarihi yapıların, seyrine doyumsuz manzaralar sunacak. Turistik Doğu Ekspresi 1 Mart 2026'ya kadar turlarına devam edecek.