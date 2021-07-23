Turistlerin akın ettiği Antalya'da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
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Turistlerin akın ettiği Antalya'da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı

Turistlerin akın ettiği Antalya'da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
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Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bu yıl 2,5 milyona yakın yabancı turist ağırlayan Antalya'da 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış göstererek, 69,65'e yükseldi. Kentte son bir ay içerisindeki vaka artışı yüzde 100'ü aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son haritayı açıkladı. Haritaya göre turizm kenti Antalya'da 3-9 Temmuz tarihleri arasında 65,02 olarak belirlenen 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 10-16 Temmuz arasında 69,65'e yükseldi.

VAKA SAYISI SON BİR AYDA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Haziran ayında 31,90'lara kadar gerileyen Antalya'daki vaka sayıları son bir ay içerisinde yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Antalya'da Covid-19 aşılama çalışmaları da devam ediyor. Kentte bugüne kadar 1 milyon 314 bin 650'si birinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 202 bin 425 doz aşı yapıldı.

Turistlerin akın ettiği Antalya'da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı

ISPARTA'DA AZ DA OLSA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı. Kentte 3-9 Temmuz arasında 45.20 olarak belirlenen 100 bin kişide görülen vaka sayısı son haritada 44,29'a geriledi. Kentte bugüne kadar toplam 421 bin 220 doz aşı yapıldı. Aylardır Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen kenti Isparta, son haritayla birlikte bu birinciliği Mersin'e devrederek, bölgede ikinci oldu.

Turistlerin akın ettiği Antalya'da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı

BURDUR'DA VAKA SAYISI ARTTI

Burdur'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre arttı. Burdur'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 3-9 Temmuz tarihleri arasında 32,95 iken son haritada 38,55'e yükseldi. Burdur'da ise toplam 265 bin 493 doz aşı uygulandı.

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