Turgutlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Toplantı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Turgutlu'nun kurtuluşunun 99. yılının coşku ve sevinçle kutlandığını ifade eden Başkan Çetin Akın, "1919 yılından başlayıp 1922 yılına kadar süren işgalde yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Turgutlu'muzda da büyük acılar ve kayıplar yaşandı. Açlık, yokluk ve yoksulluğa rağmen ülke sevdasından, Turgutlu sevdasından bir an bile vazgeçmeyen aziz kahramanlarımız sayesinde düşmanı bozguna uğratarak topraklarımızı canımız pahasına koruduk ve özgürlüğümüze kavuştuk. Atalarımızın canla başla koruduğu bu topraklara, evlatları olarak bizler, yüzyıldır olduğu gibi bugün de ve daima sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü de kutlayan Başkan Çetin Akın, "Türkiye demokrasisini emin adımlarla inşa eden, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ile cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu Cumhuriyet Halk Parti'mizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun! Bu vesileyle Atatürk'ün bizlere bıraktığı iki büyük emanetinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Turgutlu'muza, Manisa'mıza ve ülkemize hizmet etmekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin Akın, 12 Eylül 1980 darbesinin bıraktığı ağır etkilerin hala yaşandığını belirterek, bu süreçte yaşanan büyük acıların unutulmasının mümkün olmadığını söyledi. Başkan Çetin Akın ayrıca ülkenin birliğine, Cumhuriyet ve demokrasinin kazanımlarına kast edilen tüm darbelerin her zaman karşısında olduklarını da bir kez daha vurguladı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında, Dünya Barış Günü, Zabıta Haftası, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı, İtfaiyecilik Haftası ve Dil Bayramını kutladı. Şehitler ve Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı için şehadete yürüyen kahraman şehitleri ve ebediyete göç eden gazileri minnet ve rahmetle andı.

Konuşmaların ardından toplantıda 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı