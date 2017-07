Turgut Erkaynak : Bilinmesi Gereken 15 Modern Pazarlama Aracı

Modern Pazarlama Araçları Neler?





Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş yapış biçimleri ve modelleri de her geçen gün evriliyor. Artık günümüzde neredeyse her bilgi anlık olarak takip ediliyor.



Konuştuğumuz terimleri bir düşünsenize Endüstri 4.0, robotlar, yapay zeka,sanal gerçeklik, Arttırılmış gerçeklik..Listeyi uzattıkça uzatabiliriz..Bu teknolojiler artık günlük yaşamımızda..



Dünyanın en büyüklerinden Amazon'un 2014 yılında 15.000 robot çalışanı varken 2016 yılında 45.000'e çıktı ve daha da artacak neredeyse tüm süreçler otomize ve insansız olacak.



Buradaki 28 saniyelik video'yu izleyince anlatmak istediğim daha net anlaşılabilir.



http://www.teknotalk.com/wp-content/uploads/2017/07/Amazon.mp4



Pazarlama alanı da teknolojinin bu gelişiminden payını alanlar arasında..Geleneksel Pazarlama yerini hızla teknoloji ve otomasyon çözümleriyle entegre olacak şekilde Yeni Nesil Pazarlama'ya bıraktı.

Sosyal Medyanın gelişimi,Mobilitenin artması,Growth Hacking kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte Yeni Nesil Pazarlama'nın elindeki teknolojik araçların sayısı arttı.



Dijital Teknolojiler aracılığıyla daha az bütçelerle daha sonuç odaklı ve ölçülebilir kampanyalar yapılabilir oldu. Anlık olarak hedef kitlenin tepkisi görülebilirken dijital teknolojinin katkılarıyla kampanyalarda anlık güncellemeler hatta interaktif çalışmalar da gerçekleştirilebilir oldu.



Bu noktada işe yarayacak özellikle Pazarlama alanında çalışanların bilmesi gereken birkaç otomasyon aracını paylaşmam faydalı olacaktır.

2016 yılında pazarlama otomasyon araçları ve canlı video uygulamaları pazarlama stratejilerini güçlendiriyordu. 2017 itibariyle bu araçların her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacağı

Pazarlama Uzmanları tarafından belirtiliyor.



Bu çerçevede hayatınızı kolaylaştıracak araçlara gelin birlikte bakalım:



Buffer





Buffer,yeni olmamakla birlikte sürekli kendini geliştiren ve yeni sosyal medya planlama özellikleri ekleyen önemli bir araçtır. Sosyal Medya hesaplarınızı tanıtabilir ve paylaşımlarınız için istediğiniz zamanlamayı ayarlayabilirsiniz.Öncede planladığınız takvime göre sosyal medya yönetiminizde önemli zaman kazanmanız mümkün.

Buffer ile bağlantılarınızı otomatik olarak kısaltarak daha temiz bir görünüm de elde edebilirsiniz.Paylaşımlarınız için analiz de sunan araç ile Top Post'larınızı yıldızlı olarak ayrıştırılmış bir şekilde takip edebilirsiniz.Zaman zaman videoları tekrar upload etmeniz gerekebiliyor.Benim de kullandığım araçlar arasında.



BuzzStream





Web dünyası her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor ve aradan sıyrılmak son derece zorlaşıyor.Rakipleri geride bırakabilmek için SEO devreye giriyor.Bu noktada Buzzstream linkler için strateji oluşturmaya önemli katkıda bulunabiliyor.Sitenize potanisyel bağlantı elde edebilmenin yanı sıra influencer'lara ulaşmanızı sağlayarak onlar aracılığıyla içeriğinizin fark edilmesine de yardımcı olur.



HubSpot





Birincil derece önemli olan HubSpot Pazarlama çalışmalarınızı geliştirmenize optimize etmenize kesinlikle yardımcı olacaktır.Müşteri İlişkileri Yönetiminden,Sosyal Medya etkileşimine,İçerik Pazarlama Analizi ve Otomasyonuna kadar inbound marketing stratejisinin neredeyse her alanında yardımcı olur.Eğer bu konularda yeniyseniz HubSpot size pazarlama araçları ve stratejileriyle ilgili kaynak ve eğitim de sunuyor.



Hotjar





Eğer Hedef Kitlenizi takip etmiyorsanız ve neler yaptığını bilmiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz demektir. Hotjar ile kitlenizin ziyaretçi kayıtları,analizi,anketler ve daha bir çok yol ile web sitenizle nasıl etkileşim kurduğunu anlamanızı sağlar.Hotjar, popüler pazarlama platformları ve ayrıca WordPress, HubSpot, Unbounce, Magento ve SquareSpace gibi araçlarla da bütünleşik olarak çalışır.



Lattice





Veri teknolojisi her geçen gün ilerliyor.Önümüzdeki yıl/yıllarda tahmin analitiği en büyük stratejilerden biri olacak. Lattice, B2B için pazarlama tahmin stratejinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir araçtır.

Ürünlerle,müşterilerle ilgili veya rakiplerle ilgili tahmini modeller oluşturabilirsiniz. Ayrıca otomatik olarak gelen yönlendirmeleri de puanlandırır; böylece satış ekibiniz potansiyel müşterilere öncelik tanır.

Pazarlama çalışmalarınız için bazı bilgileri ve iletişim bilgilerini izler ve kaydeder. Marketo ve Salesforce gibi pazarlama otomasyon sistemleri ile entegre olarak çalışır.



LocationSmart





LocationSmart, coğrafi hedefli pazarlama stratejisini yürütmek için bir araçtır. Coğrafi hedefleme, potansiyel müşterilere ve müşterilere mobil cihazlarında, ne zaman ve nerede olursa olsun ulaşmalarını sağlamaktır. Müşterilerinizden konuma dayalı veriler elde etmenizi, size en yakın işyerini bulmalarını sağlamayı ve zamanında, alakalı güncellemeleri veya teklifleri göndermenizi sağlar.



OCULUS RIFT OR GEAR VR





Sanal gerçeklik, teknoloji pazarında zemin kazanıyor. Şimdi pazarlamacılar bu teknolojilerin ne anlama geldiğini anlamaya başlıyor ve Oculus Rift başlamak için harika bir araç. Mevcut VR'de veya Oculus Rift'de şu an çok büyük bir pazarlama fırsatı yok ancak pazarlamacılar bu yeni teknolojinin üyelerinin yaşamlarına nasıl uyacağını anlamış durumda.Snapchat'i düşünelim.Bireyler arasında basit bir iletişim uygulaması olan başlayan Snap, gerçek zamanlı,kişiselleştirilmiş canlı videolar sunarak hedefli pazarlama sağlıyor ve Lokal Pazarlama ve markalaşma için önemli bir fırsat sunuyor.

VR için de belki aynı senaryoyu görebiliriz.



Canva





Bir Web tabanlı sürükle bırak grafik dizayn uygulaması olan Canva ile profesyonel kalitede infografik, poster, sosyal medya platformları kapak fotoğrafları,sunumlar ve hatta artık öz geçmiş bile hazırlayabileceğiniz güzel bir araç.

Kullanmak için grafik düzenleme programlarını kullanmayı bilmenize de ihtiyaç yoktur. Geniş bir şablon, arka plan, font ve stok resim arşivine sahip olan Canva ile ihtiyaç duyduğunuz herşey elinizin altında. Geriye bir tek şey kalıyor o da harika yazılar yazıp yayınlamanız.Nasıl olsa Canva ile profesyonel görünümlü tasarım yapabiliyorsunuz ?? Benim çok beğenerek kullandığım bir araç.



MailChimp





Geleneksel Pazarlama araçlarının olduğu dönemlerde pek fazla alternatifiniz de olmadığı için varolan 1-2 e-posta gönderi/analiz hizmeti veren firmayla çalışmak durumunda kalırdınız. Artık gelişen dijital teknolojiyle birlikte Mailchimp gibi benim de çok beğendiğim e-posta servis sağlayıcılarıyla işinizi görebiliyorsunuz. Bültenler hazırlayıp gönderimini yapmak için hazırlanmış bir servis olan Mailchimp profesyonelce hazırlanmış yüzlerce hazır şablon arasından seçim yapabilmenizi, müşterilerinize ya da takipçilerinize en verimli şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Mailchimp ile günde en fazla 2 bin ayda en fazla 12 bin mail gönderdiğiniz takdirde ücretsiz olarak kullanılabiliyor.Yeni işleri destekliyor ve kredi kartı vermeniz gerekmiyor.Ücretsiz versiyonda süre sınırı da yok.Mailchimp ile hazırlanan bültenler sosyal ağlarla entegre edilerek takibi yapılabiliyor. Sosyal medya kampanyaları bile hazırlanabiliyor. Servisin avantajlı bir diğer özelliği ise RSS üzerinden otomatik olarak

bültenler hazırlayabilmesidir. Servisin mobil desteği de bulunuyor.Bu sayede mobil kullanıcılarına kolayca ulaşabiliyorsunuz. WordPress ile de entegre çalışabiliyor.Kısaca,e-posta işlerinizi otomatikleştirmenizi sağlayan kullanışlı ve önemli bir araç olarak değerlendirmeye almanızı tavsiye ederim.



OptinMonster





Pazarlama hedeflerinizden biri sitenizi ziyaret edenleri içeri alarak abone yapmaksa, OptinMonster hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bir geliştirici olmadan fırsat çıkarabileceğiniz güzel görünümlü formlar oluşturabilirsiniz.

Lightbox'tan açılır pencerelere, kenar çubuklarına ve slayt içeriklerine kadar çeşitli stillerden oluşan isteğe bağlı formlar sizi bekliyor. Formları oluşturmak kolay ve marka için özelleştirilebilir.

En iyisi bir ziyaretçinin nereden çıkış yapabileceğini tespit edip bir teklif veya form sunması. Bu özellik,önemli ipuçlarını yakalamanızı sağlar. OptinMonster ayrıca A / B testinden sayfanın hedeflenmesine ve analitik raporlara kadar bazı veri ve analitik özelliklere de sahip.



Progressive Profiling Technology





Progressive Profiling, markanızla etkileşime girdiklerinde potansiyel müşteriler hakkında yeni bilgiler toplar aşamalı profil oluşturma teknolojisi ile kullanıcı bilgilerini her form doldururken kaydeder ve her forma ulaştıklarında yeni form alanları sunar. Pazarlama otomasyon sistemleri de bu teknolojiyi benimsiyor ve araçlarına entegre ediyor.Özetle;Pazarlamacıların aşamalı olarak daha fazla bilgi toplamasına ve olasılığın bir profilini oluşturmasına olanak tanır.Koşullu alanlarla aşamalı profil oluşturma, sonraki ziyaretlerinizde ek bilgi yakalama olanağı verir.Örneğin;HubSpot'un Akıllı Alanlar özelliği kadameli profillemeyi kullanır. Salesforce Pardot pazarlama otomasyonu platformu Progressive Profiling teknolojisi de kullanıyor.

Kişiselleştirme pazarlamacılar ve izleyici üyeleri için her zamankinden daha önemli hale geldiğinde, önceden kadameli olarak oluşturulmuş profiller, pazarlama ve satış materyallerini doğru bir şekilde kişiselleştirmek için ihtiyaç duyulacak ve aslına bakarsanız bu teknoloji gerekli bir yöntem haline gelecektir.



CrowdFire





Sosyal medya varlığınızı artırmanıza ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak bir araçtır. Akıllı Pazarlama aracı olarak kendilerini tanımıyorlar. Size ne yapmanız gerektiğinizi hatırlatarak 1 dakika içinde sosyal medyanızı, blog sayfanızı yönetmenizde yardımcı oluyor. Anahtar Kelime takibi yapabiliyorsunuz,beyaz ve kara liste oluşturabilir,takibi bırakanları veya sizi yeni takip etmeye başlayanları görebilirsiniz. Yeni takip etmeye başlayanlara otomatik bir direkt mesaj gitmesini de sağlayabiliyorsunuz.Arkadaş kontrolü de bir diğer özelliği.Bu akıllı asistan ile seçtiğiniz ilgi alanınıza göre otomatik oluşturulan içerikleri de sitenizde veya sosyal medya hesaplarınızda planladığınız zamana göre paylaşabiliyorsunuz.En iyi zaman seçeneği de mevcut.

Benim beğenerek kullandığım bir uygulama diyebilirim. Alternatif arayanlar için önerim QUUU



SnapApp





İnteraktif içerik her geçen gün yükseliyor çünkü yeni teknoloji, ürünler ve platformlar onu daha erişilebilir, uygulanabilir ve yönetilebilir hale getiriyor.SnapApp,etkileşimli içerik oluşturma imkanı sağlayarak; sınavlardan etkileşimli enformasyona, kişilik testlerine, etkileşimli açılış sayfalarına, etkileşimli videolara, hesap makinelerine kadar, hedef kitlenizin büyük olasılıkla bağlanacağı ve keyfini çıkaracakları içerik türünü oluşturabilirsiniz. Bu araç, interaktif içeriğinizle ilgili verileri otomatik olarak toplar; böylece, bir sonraki deneyimleri iyileştirmek için veri destekli bilgiler edinebilirsiniz. SnapApp, Marketo, HubSpot ve Salesforce gibi en üst düzey pazarlama otomasyon sistemleriyle bütünleşik çalışır, böylece etkileşimli içeriğiniz ve verileri tüm pazarlama çabalarınız doğrultusunda çalıştırabilirsiniz.



Snapengage





Günümüzde artık internet kullanıcılarının parmak uçlarında bir bilgi dünyası var. Hepimiz beğendiğimiz veya bilgi istediğimiz markalardan çabuk yanıt almak istiyoruz ve buna dair beklentilerimiz de her geçen gün artıyor. Web sitesinde canlı sohbet teknolojisini kullanarak bu ihtiyacı karşılayan markalar giderek artıyor.SnapEngage, web siteleri için canlı chatbox yazılımı sunuyor. Bir kullanıcı sitenizi ziyaret ettiğinde, bir sohbet kutusu açılır ve sorular, endişeler veya talepler için hemen anında sohbet edebilir.

Açıkçası;bir abone olarak son yıllarda bu teknolojiyle işlemlerimi yaptırmayı tercih ediyorum.Böylece;çağrı merkezine bağlanma,müşteri temsilcisi bekleme ve ayrıca derdimi anlatma,anlaşılma sorunları yaşamıyorum. Daha huzur verici bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim: )

SnapEngage, popüler CRM'ler, pazarlama otomasyon sistemleri ve sosyal medya platformlarıyla bütünleşik olarak çalışabiliyor. HubSpot, Basecamp, Facebook, Salesforce ve LeadFormix bu araçlardan sadece birkaçı.



SnapChat





Aslında Snapchat, kişiler arasında fotoğraflar aracılığıyla özel iletişim kuran bir mobil uygulama. Bildiğiniz gibi kişiler, uygulamayla fotoğraf çekiyor ve birkaç saniye sonra kayboluyor. Geçtiğimiz yıl pazarlamacılar için fırsatlar arttı ve artık yalnızca bir mesajlaşma platformu değil; markaların Z ve Millennials kuşakları tarafından fark edilmesinin bir yolu oldu.

Pazarlama uzmanları için bir başka fırsat da Snapchat reklamları. Kullanıcılara, mobil cihazlarından ulaşmak için markadan hedefli bir Snapchat gönderilebilir; bu reklamlar aracılığıyla markanın kişiliğini gösterebilir ve markalardan kişisel ilgi görmek isteyen bir nesille bağlantı kurulabilir.



Umarım ki bu araçlar işlerinizi kolaylaştırır ve sizler için faydalı olur.



Bir başka yazımda görüşmek üzere.



Sevgi ve Saygılarımla,



Turgut Erkaynak | @erkaynak | @HerGun30saniye |



Yazar Hakkında : http://turguterkaynak.com/hakkinda/ – 15 Modern Pazarlama Aracı



