Turgay Tanülkü kimdir? EDHO Şahin Ağa kimdir, kaç yaşında?

Turgay Tanülkü'nün hayatına ilişkin detaylar internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Ömrünü cezaevlerindeki mahkumları tiyatroyla buluşturmaya adayan oyuncuya, Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde mutlaka denk gelmişsinizdir. Peki, Turgay Tanülkü kimdir? EDHO Şahin Ağa kimdir, kaç yaşında? Turgay Tanülkü'nün hayatına ilişkin detaylar haberimizde...

TURGAY TANÜKÜLÜ KİMDİR?

Turgay Tanülkü, 18 Temmuz 1953 tarihinde Uşak'da doğmuştur. Tiyatro ile İlkokul sıralarında Halkevlerindeki çalışmalar sırasında tanıştı.

70li yıllarda Sinop ve Ulucanlar cezaevlerinde toplam 7 yıl hapis yattı.

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yapmaya başladı.1970-1971yılları arasında Leningrad'da Leningrad Tiyatro Akademisinde Psikodrama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. 1983 yılından beri Tiyatro ve Psikodrama dersleri vermektedir.

Turgay Tanülkü, körler okulu, Çocuk islahevleri ve Türkiye'de 11 tane Merkezi cezaevinde Tiyatro grupları kurmuştur. Bazı dönemler Dokuz Eylül, Bilkent, Kültür Üniversitelerinde, Konya, Kastamonu, Tokat, Isparta'da Tiyatro oluşumlarında çalıştı. Manisa'da Tiyatro çalışmalarına devam etti.

1987-1989 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünde Rol ve Sahne derslerinde öğretmenlik yaptı.

Halen Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Turgay Tanülkü, sinema filmlerinde ve dizi filmlerde rol aldı ve seslendirme çalışmaları yapmıştır.

1993 yılında "Ferhunde Hanımlar" dizisinde rol aldı.

Filmografi

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Barut Fıçısı : Dejan Dukovski

2000 - Kamyon (oyun) : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 - III. Selim : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

Yerma : Federico Garcia Lorca

Ah Şu Gençler : Turgut Özakman

Dolap Beygiri

1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

- 1992 - Yedi Köyün Yargıcı : Sönmez Atasoy - Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 - Çamaşırhane : D.DurvinH.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 - Bunu Yapan İki Kişi : Refik Erduran - Tülay Güngör - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Batakhane Güzeli : Erman Canatan - Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 - Gölge Ustası : Yıldırım Türker - Yeşim Müderrisoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Seyis Başı Konağı : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Genç Werther'in Yeni Acıları : Ulrich Plenzdorf - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - III. Selim : Celal Esat Arseven - Salah Cimcoz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Mutlak Adalet (Orhan) (Sinema Filmi)

2014 - Kod Adı K.O.Z. (Sinema Filmi)

2014 - Güllerin Savaşı (Recep) (TV Dizisi)

2014 - Asasız Musa (Sinema Filmi)

2013 - Halam Geldi (Dede) (Sinema Filmi)

2013 - Gelmeyen Bahar (Sinan) (Sinema Filmi)

2013 - Bensiz (Sinema Filmi)

2012 - Mevsim Çiçek Açtı (Musa) (Sinema Filmi)

2012 - Kızımı Kurtarın (Baba) (Sinema Filmi)

2012 -Karaoğlan (Sinema Filmi)

2011 - İnsan Aldandı (Sulhi) (TV Dizisi)

2011 - Toprağa Uzanan Eller (Bekir Ağa) (Sinema Filmi)

2011 - Paranormal İstanbul (Sinema Filmi)

2011 - Mor Menekşeler (TV Dizisi)

2011 - Kirli Oyunlar (Mithat Paşa) (TV Filmi)

2011 - Hiç Rıza (Sinema Filmi)

2011 - Farklı Boyut (TV Dizisi)

2011 - Bir Ses Böler Geceyi (Bektaş Sofu) (Sinema Filmi)

2011 - 3 Kadın 3 Kader (Sinema Filmi)

2010 - Üçgen (Kısa Film) 2010 - Çakal (Fethi) (Sinema Filmi)

2010 - Kars Öyküleri (Sinema Filmi)

2010 - Hanımeli Sokağı (Vahit) (TV Dizisi)

2010 - Günah Keçisi (Tevfik) (Sinema Filmi)

2010 - Eşrefpaşalılar (Davut) (Sinema Filmi)

2010 - En Mutlu Olduğum Yer (Simitçi) (Sinema Filmi)

2010 - D (Mahkum) (Sinema Filmi)

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Mehmet) (TV Dizisi)

2010 - Aşk ve Ceza (Cemal) (TV Dizisi)

2009 - Çıngıraklı Top (Şahin) (Sinema Filmi)

2009 - Kapadokya Düşleri (TV Dizisi)

2009 - Cadde Hikayeleri (Sinema Filmi

2008 - İncir Çekirdeği (Abdülkadir) (Sinema Filmi)

2008 - Ziya'nın Ağıdı (Anlatıcı) (TV Filmi)

2008 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Halil) (TV Filmi)

2008 - Son Cellat (Kazım) (Sinema Filmi)

2008 - Sevgili Düşmanım (Muhtar) (TV Dizisi)

2008 - Plajda (Haydar) (Sinema Filmi)

2008 - Mıhlıçay Aşıkları (İmam) (Sinema Filmi)

2008 - Kırmızı Işık (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 - Kendi Okulumuza Doğru (Mahmut Ağa) (TV Dizisi)

2008 - Fırtına (Sinema Filmi)

2008 - Dur Yolcu (Şükrü) (TV Dizisi)

2008 - Devrim Arabaları (Büfeci) (Sinema Filmi)

2008 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Kara Ziya) (TV Dizisi)

2007 - Zincirbozan (Simitçi) (Sinema Filmi)

2007 - Yaşamın Kıyısında (Turgay) (Sinema Filmi)

2007 - Yalan Dünya (Kemal) (TV Dizisi)

2007 - Mavi Gözlü Dev (Başgardiyan) (Sinema Filmi)

2007 - Kuzey Rüzgarı (Abdo) (TV Dizisi)

2007 - Fikrimin İnce Gülü (Hüseyin) (TV Dizisi)

2007 - Duvar (Erol) (TV Dizisi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk Oyuncu - Sivil Polis ) (Sinema Filmi)

2006 - Umut Adası (Sinema Filmi) 2006 - Taş (Kısa Film)

2006 - Rıza (Sinema Filmi) Arka Sokaklar (TV Dizisi) 8. Sezon (Akif)

2013 2. Sezon (Şeymuz)2007 1. Sezon (Himmet)2006 2006 - Aloya (Ali) (TV Dizisi)

2005 - The İmam (Muhtar) (Sinema Filmi)

2005 - Savcının Karısı (Mazlum) (TV Dizisi)

2005 - O Şimdi Mahkum (Lahanacı) (Sinema Filmi)

2005 - Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar (TV Filmi)

2005 - Aşk Oyunu (Pilavcı) (TV Dizisi)

2005 - 2006 - Acı Hayat (Sabri Yıldız) (TV Dizisi)

2004 - Şubat Soğuğu (Komiser Mesut) (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Komiser Ercan) (TV Dizisi)

2004 - Küçük Yolcu (Berber) (TV Filmi)

2004 - Kayıp Cennet İnsanları (Sinema Filmi)

2004 - Halk Düşmanı (Matbaacı) (TV Filmi)

2004 - Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - 2008 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2004 - Ayın Karanlık Yüzü (Sinema Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (Celal Ağa) (TV Dizisi)

2003 - Kırık Ayna (Hamza) (TV Dizisi)

2003 - Kurtlar Vadisi (Şahin Ağa ) (TV Dizisi)

2003 - Hırçın Menekşe (Himmet) (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Hazal ın Babası) (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Beşik Kertmesi (Davulcu Yaşar) (TV Dizisi) (Şapşal Davulcu)

2001 - Çifte Bela (TV Dizisi) 2001 - Vay Anam Vay (TV Dizisi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Şoför) (TV Dizisi)

2001 - Aşkına Eşkıya (Mahir) (TV Dizisi)

2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Berber Zeki) (Sinema Filmi)

2000 - Aşk Hırsızı (TV Dizisi)

1999 - Küçük Besleme (Cengiz) (TV Dizisi)

1996 - Kurtuluş (Salih Omurtak) (TV Dizisi)

1993 - Ferhunde Hanımlar (Belalı) (TV Dizisi)

1991 - Kıssadan Hisseler (TV Dizisi)