Türel: "Siyasetçinin Gizlisi Saklısı Olamaz, Böcek, Gizlenerek Seçilmeye Çalışıyor. "

Esnaf odaları başkanları ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Sayın Böcek'e televizyona gel diyorum cevap yok. Mal varlığını açıkla diyorum cevap yok. Projeleri hangi notere tasdik ettirdin bir görelim belgeni diyorum cevap yok. Gizlenerek seçilmeye çalışıyor. Biz siyasetçiyiz halkın önündeyiz. Gizlimiz saklımız olamaz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde oda başkanları ile bir araya geldi. "Hepimiz aynı partiye mensubuz hepimizin partisi Antalya partisi" diyen Türel, "Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin, ayrımcılık yapmadan Antalya'da herkese hizmet etmeye gayret ettik. Esnafımızla kol kola beraberce güzel çalışmalara imza attık. Hedefimiz Antalya'yı bir dünya şampiyonu haline getirmek. Tarımda, sanayide, ticarette her cephede bir dünya devi yapmak. İdeallerimiz, hayallerimiz büyük. Antalya huzur ve refah şehri olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın 5 yıl daha duraksamaya tahammülü yok

Yatırımın önemine işaret eden Başkan Türel, "Yatırım olmazsa hiçbir şey olmaz. Antalya'da bu dönemde 20 katrilyonluk, 359 proje içerisindeki yatırım Antalya'da 70 bin kardeşimize iş, AŞ ve ekmek alanı açacak. Bu yatırımları bizden daha iyi yapabilecek birisi var mı? Bunun muhasebesi Pazar günü yapılmalı. Biz olmazsak bu hizmetler olmuyor. Antalya'nın 5 sene daha duraksama dönemine tahammülü yok" dedi.

1940'lı yılların devletçi zihniyeti

Başkan Menderes Türel şöyle devam etti: "Bu seçim bir parti seçimi değil, Antalya'nın seçimi. Cumhurbaşkanı ya da Genel Başkanlar değişmeyecek, iktidar muhalefet de değişmeyecek. Projesi olmayan ancak genel siyaset mevzularıyla seçim kampanyasında yer aldı. İyi ki ben 359 proje açıkladım da millet benim projeleri konuşmaktan kendi projelerini anlatmadı. Bugün bir belediye esnafın işine soyunuyorsa çıkıp ben su satacağım diyor ise burada bir gariplik vardır. Bu zihniyet artık 1940'lı yılların devletçi zihniyetidir. Biz özel sektör gelişsin, esnaf gelişsin diyoruz. Birileri ben su satacağım, yem satacağım mama satacağım diye 1940'ların köhnemiş zihniyetini

Antalya'da yeniden canlandırmaya çalışıyor."

Düzgün bir proje bulsaydım çalmazdım ben de yapacağım derdim

CHP'nin 2009'daki güneş şehri Antalya, üniversite şehri Antalya vaatlerini hatırlatan Türel şunları söyledi: "Hepsi bomboş çıktı. Antalyalıların kandırarak göreve geldiler olan Antalya'ya oldu. Şimdi de dertleri Antalya'yı kalkındırmak değil geçmişte kandırdık, seçildik şimdi de kandırırız umuduyla Antalya'nın huzurundalar. O yüzden Halk Su, Halk Yem, Halk Mama yani bunlar sadece ve sadece bu millete projemiz yok demesinler diye uydurulmuş projelerdir. Keşke ben de onların içerisinde düzgün bir proje bulsaydım da bende bunları uygulayacağım deseydim. Onların yaptığı gibi aşırmazdım, çalmazdım. Derdim ki Muhittin Bey çok güzel proje düşünmüş o projeyi ben onda gördüm ben de yapacağım derdim. Bizim özgüvenimiz var. Tutup da Menderes Türel'in projelerinin yarısını kendi projeleri gibi açıklayıp ta bir de "ben notere gittim tasdik ettirdim" demek artık siyasette noterden tasdik devrinin başladığını ifade ediyor."

Gizlimiz saklımız olamaz

Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün 13 Şubat'ta ben notere tasdikledim projelerimi demiş. İyi de güzel de ben önemli projelerimi 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızın aday tanıtımında açıkladım zaten. Hem millet bahçemizi hem metroyu açıkladım. Yine açığa düştü. Televizyona gel diyorum cevap yok. Mal varlığını açıkla diyorum cevap yok. Projeleri hangi notere tasdik ettirdin bir görelim belgeni diyorum cevap yok. Yani ne söylüyorsam cevap yok. Gizlenerek seçilmeye çalışıyor. Biz siyasetçiyiz halkın önündeyiz. Gizlimiz saklımız olamaz. Özel hayatımız millete örnek olmalı. Ben siyasetçiyim ama benim özel hayatıma kimse karışamaz dediğim anda siyasette yerimiz olmamalı."

Antalya'ya kim fazla hizmet eder düşünmeli

Makam mevki derdinde olmadığının derdinin Antalya'nın kazanması olduğunu kaydeden Başkan Menderes Türel, "Antalyamızı siyasetin kısır çekişmelerine kurban edemeyiz. O yüzden hepimiz Antalya partisindeniz diyorum. Herkesin bu seçimde parti düşünmeden, siyaset düşünmeden yapması gereken Antalya'yı düşünerek, Antalya'ya kim daha fazla hizmet eder, benim sorunlarımı kim daha iyi çözer bunların muhasebesini yapması. Bir mülkiyet probleminde; Çalkaya, Kömürcüler ve Atatürk mahallelerinde olduğu gibi TBMM'den özel kanun çıkartarak bu sorunları kim çözebilir düşünüp karar vermesi. Antalya'nın kazanacağı bir adayı bulup tespit ettiğinizde aslında kazanan siz oluyorsunuz bunu unutmayın" şeklinde konuştu.

Esnaf vefalıdır esnaf hizmeti unutmaz

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Türel 'in her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu belirterek, "Her zaman söylediğim gibi Menderes Türel Başkan sözde değil özde esnaf dostudur. Başkanımız seçildiği günden beri her zaman esnafımızla iç içe hep bir arada olmuştur. Bizi bizden daha iyi tanıyor daha iyi biliyor. Esnaf vefalıdır, esnaf hizmeti unutmaz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA