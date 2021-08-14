Tunceli'de tüm eylem ve etkinlikler izne tabi tutuldu

Tunceli'de korana virüs tedbirleri kapsamında tüm eylem ve etkinlikler mülki amir iznine bağlandı.

Tunceli'de korana virüs tedbirleri kapsamında tüm eylem ve etkinlikler mülki amir iznine bağlandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili salgının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafe koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak, kamu sağlığının, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla, Tunceli il sınırları içerisinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında, Valilik ve kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek etkinlikler ve basın açılmaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik, amaçlarla yapılan etkinliler ve toplantılar hariç olmak üzere, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık kapalı hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirimi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler, 15 Ağustos 2021 günü saat 00.01 ile 31 Eylül 2021 günü saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle mülki amirin iznine bağlanmıştır" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı