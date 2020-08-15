Tunç Soyer'in sözlerine, siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in, Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda sarf ettiği "Bazılarına demokrasi bol geliyor" sözleri tepki topladı.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in, Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda sarf ettiği "Bazılarına demokrasi bol geliyor" sözleri tepki topladı. AK Parti grubunu salondan dışarı atmakla tehdit eden Soyer'e, farklı siyasi partilerin temsilcilerinden eleştiri gecikmedi. AK Parti ve MHP'li üyeler, kentin sorunlarını konuşmaya devam ederek susmayacaklarını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, AK Parti grubunu salondan dışarı atmakla tehdit etti. Soyer'in sarf ettiği "Bazılarına demokrasi bol geliyor" sözü, tepki çekti. Sosyal medyada da tepki toplayan Soyer'e, bir eleştiri de siyasi parti temsilcilerinden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, meclisi değil, meclisi yönetemediğini ileri sürdüğü Tunç Soyer'i protesto etmek amacıyla meclis salonundan ayrıldıklarını söyleyerek, kentin sorunlarını konuşmaya devam edeceklerini dile getirdi. İzmir'de yapılan ulaşım zammının görüşüldüğü meclis oturumunda AK Parti grubu olarak, zamların yapılmaması konusunda, gerekli eleştirileri getirdiklerini ifade eden Hızal, "Bizim eleştirilerimiz noktasında, bizleri susturmaya çalışan Tunç Soyer'in tavrına karşı, meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, karşı duruş sergiledik. Kendisinin 'Sizi nasıl susturacağım' diye bir ifadesi oldu. Biz de, 'Biz burada, seçilmiş meclis üyeleriyiz, İzmirliler adına söz alıyoruz, konuşuyoruz, dolayısıyla bizi susturma gibi bir yetkiniz yok' dedik. Arkasında yaşanan tartışmalar neticesinde, grubumuza yönelik, Tunç Soyer tarafından, dışarı atacağı tehditvari konuşmalarını duyunca, biz aslında meclisi değil, meclisi yönetemeyen Tunç Soyer'i protesto etmek amacıyla, meclis salonundan ayrıldık. Biz çıktıktan sonra duyduk ki, arkamızdan, 'Demokrasi bazılarına bol geliyor' ifade kullanımı var. Tunç Soyer'in hiç kimseye demokrasi ölçüsü biçecek biri kişi olmadığını söyleyebiliriz. Aslında, dünkü Soyer'in davranışından şunu anlıyoruz ki; eleştiriye tahammülü olmayan, şehir yönetiminde ciddi zaafları olan, demokrasi anlayışının da ne boyutta olduğunu çok net bir şekilde gördük. Demokrasinin bol geldiğini söyleyen Tunç Soyer, acaba bizi nasıl cezalandırmayı düşünüyor? Kentin sorunlarını konuşan meclis üyelerini susturamayacak. Konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

'BEŞİNCİ DAKİKADA UYARI GELDİ'İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup sözcüsü Hakan Yıldız ise, mecliste yaptığı konuşmasının sadece 8 dakika sürdüğünü söyleyerek "Bizden önce, CHP'li 4 meclis üyesi, ortalama 6'şar dakika, bizi eleştiren ve bizden cevabını bekleyen konular yönelttiler. Her konuşmalarında da 'AK Parti Grubu'nun cevap vermesini bekliyoruz.' dediler. Ben 2 kere, Grup Sözcüsü olarak cevap vermek için söz istedim, Tunç Soyer bana en son vereceğini söyledi. CHP Meclis üyeleri sözleri kesilmeden, AK Parti hükümetlerini eleştiren kendince ifadeler kullandılar. Ben de kalktım, eleştirilere cevap verdim. Daha 5'inci dakika dolmadan 'Toparlayın' diye uyarıda bulundu Tunç Soyer. CHP'li meclis üyelerinin bize yönelik iddialarını cevaplıyordum. Toplam konuştuğum 8 dakika. Topluma yanlış yönlendirme yaparak algı oluşturdukları Go-Kart projesinde, ağaç kesiyorlar diye isyan ettiler. Gittim, bölgeyi inceledim, bir tane kesilen ağaç yok. Tunç Soyer'e yaptığımız eleştirilere cevap veremediği için, kendi plan hatalarını yüzlerine vurduğum için, Mavişehir'de; sosyal spor alanını, özel okula döndürdükleri ve rant sağladıklarını hatırlattığımız için ve bunlara da cevap veremediği için, kendi demokratik tavrını ortaya koyup, bizler dışarı atmakla tehdit etti. Bizlere demokrasi bol gelmiyor da, Tunç Soyer'e Büyükşehir Başkanlığı 3 beden büyük gelmiştir" diye konuştu.'TUNÇ BEY CHP İL BAŞKANI GİBİ DAVRANIYOR'

MHP'nin Büyükşehir Belediyesi Grup başkanvekili Selahattin Şahin de AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nın tarafları olduğunu hatırlatarak Başkan Tunç Soyer'in sözlerin doğru bulmadığını ifade etti. Tunç Soyer'in daha babacan olması gerektiğini dile getiren Şahin, "Neticede kendisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. AK Parti, MHP, İyi Parti hepimiz meclis üyeleriyiz. Yapılan eleştirileri daha azmetmeli. Çünkü yapılan bir şey yok. İzmir'in kaynakları İzmir'e hizmet olarak kullanılsa, önceliğe göre bu kaynaklar kullanılsa İzmir'e çok şey yapılır. Yasalar var, sen seçilmiş bir başkansın. Hükümet destek vermedi, projelerimi onaylamadı, sözleri hep işin bahanesidir. CHP'li meclis üyeleri de genel siyasete gidiyor, burası yerel bir meclis. Tunç bey de CHP il başkanı gibi davranıyor. Partiler kurumsal bir yapıdır. TBMM'yi de milletvekilleri temsil ediyor. CHP ya da meclis üyeleri yerelle ve İzmir ile ilgilenmeli. Bizim gündemimiz İzmir. CHP'li meclis üyeleri Tunç Bey'e göre davranıyor. Onun istediği şeyleri söylüyor. Bizim kimsenin şahsıyla işimiz yok. Bizim Cumhur İttifakı olarak İzmir ve İzmirli yetki alanımızdır. Bu zamlar yapıldı. Biz ise yılbaşına kadar uzatılmasını talep ettik. Çünkü şu anda esnaf zor durumda. Asgari ücretli zorda. Bir nebze olsa onlara destek olunurdu. Başkan Tunç Soyer de bu zamları doğruladı. Elektrik ve mazot fiyatlarına yapılan zamları anlattı. Ama İBB bunları hazmetmeli. Demokrasi size bol geliyor, derken sen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanısın. Bu tür çıkışları hoş değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA